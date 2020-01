Fromage Neufchâtel : les conditions de production de l'AOP allégées après l'incendie de Lubrizol

Après l'incendie, les vaches laitières n'ont pas pu pâturer autant que prévu, rendant impossible le respect du cahier des charges de l'AOP du fromage Neufchâtel.

Une vache laitière et son veau (illustration) ( AFP / JOEL SAGET )

Conséquence de l' incendie de l'usine Lubrizol à Rouen : les vaches laitières n'ont pas pu pâturer autant que d'habitude en raison des restrictions sanitaires, ce qui rendait impossible le respect du cahier des charges de l'AOP (appellation d'origine protégée) du fromage Neufchâtel. "En raison de l'incendie de l'usine Lubrizol, les conditions de production suivantes du cahier des charges relatif à l'appellation d'origine protégée 'Neufchâtel' sont modifiées", a annoncé un arrêté ministériel pris le 24 décembre 2019 et publié vendredi 17 janvier au Journal officiel .

Ces modifications concernent les sièges sociaux d'exploitations agricoles de 67 communes situées en Seine-Maritime . L'aire géographique de l'AOP Neufchâtel recouvre, en partie, la zone où le préfet de Seine-Maritime avait imposé des mesures de restriction et de consignation sur des produits agricoles à la suite du passage du panache de fumée. Or en temps normal, le cahier des charges impose que les vaches laitières pâturent "au moins 6 mois dans l'année" avec un pâturage qui représente "plus de 50% de la ration de base exprimée sur la matière sèche".

Le cahier des charges modifié indique que " les vaches laitières pâturent au moins 5 mois pour l'année 2019 . Pendant cette période, le pâturage représente plus de 40% de la ration de base exprimée sur la matière sèche". La modification prévoit aussi une diminution du pourcentage, exprimé en matière sèche, des fourrages destinés aux vaches laitières en provenance de l'exploitation. Cette valeur passe de 80 à 70% pour l'année 2019. La composition de ces fourrages d'exploitation, en revanche, n'est pas modifiée. Ils restent "constitués des fourrages grossiers suivants sous forme fraîche ou conservée : herbe, maïs, paille, luzerne, betterave fourragère entière ou en pulpe".

L'usine Lubrizol de Rouen, classée Seveso seuil haut, a été ravagée par un gigantesque incendie qui s'est déclaré le 26 septembre dernier. L'usine a redémarré dans la nuit du 13 au 14 décembre, après le feu vert de la préfecture à une réouverture partielle.