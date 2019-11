Froid hivernal : on a dépassé les - 30°C en Scandinavie

Le froid scandinave aurait-il quelques semaines d'avance ? Le Finnmark, comté le plus au nord de la Norvège, compte très peu d'habitants. Et heureusement ! Dans la nuit de samedi à dimanche, il y a fait -31,1 degrés. Cette température glaciale a été enregistrée à la station de Siccajavre.Dans le comté voisin de Troms, à Bardufoss, qui culmine à 7 m d'altitude, il a fait -29 degrés, température qui va de nouveau s'exprimer vers 21 heures ce lundi. -29°, c'est seulement 7 dixièmes au-dessus du record de froid, qui avait été constaté le 30 novembre 1988. Selon Météo France, il devrait faire -20° à Bardufoss ce lundi.La côte ouest de la Norvège, contrairement à ce qu'on pourrait penser, est souvent moins froide que le reste du pays grâce à la dérive nord atlantique, qui pousse les eaux « chauffées » par le Gulf stream vers la mer de Barents et l'océan Arctique. #Froid exceptionnel pour un début novembre sur le nord de la #Scandinavie: Dans le nord de la #Norvège, Bardufoss (comté de Troms) est descendu jusqu'à -29°C ce 10/11, très près de son record mensuel de -29.7 le 30/11/1988, sachant que nous ne sommes qu'en première quinzaine ! https://t.co/qCFUzpr4nR-- Etienne Kapikian (@EKMeteo) November 10, 2019 Brrrr iskaldtnull på Siccajavre i #Finnmark ble det målt minus 31,1 grader i natt, #Bardufoss mangler kun 0,7 grader på å sette ny kulderekord for november, i natt ble det målt minus 29,0 grader. Fra Rasegalvarri med utsikt mot Siccajavre. Foto: Stiftelsen Norsk Luftambulanse pic.twitter.com/uVPdSFcY58-- Meteorologene (@Meteorologene) November 10, 2019 Ces températures très négatives sont enregistrées par un climat sec et peu venteux. À l'inverse, à Oslo, la capitale, une tempête de neige sévit, compliquant la circulation. Mais les minimales vont n'iront pas plus bas que -6°.La Suède est touchée par cette tempête, notamment les villes de Stockholm et d'Arjeplog, plus au nord. Encore ...