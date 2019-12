Froid glacial, vent, orages, records de chaleur... quand la météo s'affole

En une dizaine de jours, 13 personnes sont mortes dans le Sud-Est de la France lors de deux épisodes méditerranéens successifs, synonymes de pluies diluviennes et d'inondations. 40 morts en 1992 à Vaison-la-Romaine (Vaucluse), 34 dans l'Aude en 1999, 24 à Cannes en 2015... « Du fait du réchauffement climatique, on observe aujourd'hui davantage d'épisodes méditerranéens majeurs avec un niveau de précipitations qui peut atteindre 200 mm en seulement 24 heures et l'on estime qu'il y en aura 20 % en plus d'ici 2100, explique le météorologue Guillaume Séchet. Mais il faut aussi remettre les pendules à l'heure : des aléas climatiques extrêmes, il y en a toujours eu. »C'est ce que démontre le climatologue dans son nouvel ouvrage intitulé « Météo extrême » (Ed. Hugo Image, 224 pages, 29,95 euros). Présentateur météo depuis dix ans, il a passé son adolescence dans les bibliothèques et les archives de Météo France pour décortiquer l'histoire des tempêtes et vagues de froid les plus sévères. Il lui a fallu plus d'un an de recherches pour rédiger cet ouvrage passionnant consacré aux phénomènes climatiques spectaculaires.Alors que la COP25 s'achève vendredi à Madrid et que l'on sait déjà que 2019 vient conclure la décennie la plus chaude jamais enregistrée, on découvre dans ce livre quel est l'endroit où il fait le plus chaud sur la planète. Mais aussi quand la France a subi ses plus graves périodes de canicule et pourquoi la Révolution française a peut-être pour origines un orage ultra-violent survenu... un an avant.Cette semaine, dans le cadre de la conférence climat de l'ONU, l'organisation météorologique mondiale a dressé cette terrible prévision : « Le nombre de nouveaux déplacements de population liés à des phénomènes météorologiques extrêmes pourrait plus que tripler pour atteindre environ 22 millions de personnes à la fin de 2019. »54 °C dans la bien nommée Vallée de ...