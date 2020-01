Frites : le danger des classements

C'est le revers de la médaille, la rançon de la gloire. Depuis 2013, le site Internet Les-Friteries.com propose un classement des restaurateurs les plus habiles à préparer les petits bâtonnets de pommes de terre que le monde s'arrache. Certains, pourtant, doivent faire face à un succès auquel ils n'étaient pas préparés, explique Le Parisien.Damien Coevoet, l'entrepreneur lillois à l'origine de la plateforme, précise que le classement, qui existe depuis 2013, a cette année enregistré "15 000 votes". Désormais, ce sont pas moins de 2 238 commerces de frites qui sont disponibles sur le portail, dont 1 200 dans l'Hexagone. Mais "certaines friteries qui figuraient dans le classement ont demandé à en être retirées, tout en restant référencées sur le portail", indique le jeune homme.Lire aussi Royaume-Uni : il mange trop de frites et devient aveugle"Une année de folie"L'un des établissements "avait un problème de places" et "était trop petit pour accueillir les nouveaux clients attirés par le classement", poursuit Damien Coevoet. C'est peu ou prou ce à quoi Caroline et son mari Benoît ont été confrontés : troisième en 2018, puis premier en 2019, le couple a vu son activité exploser. La restauratrice se rappelle, dans les colonnes du Parisien, d'une "clientèle qui venait de partout" et d'"une année de folie". ?On avait vraiment envie de décrocher la première place, mais, maintenant que c'est fait, on laisse la place aux autres. On a...