"Frigo de Falco": l'ex-maire de Toulon joue son avenir politique à son procès en appel

L'ex-maire de Toulon, Hubert Falco (g), et son avocat Me Thierry Fradet, arrivent au tribunal de Marseille, le 12 avril 2023 ( AFP / Christophe SIMON )

Un an après avoir perdu tous ses mandats, l'ex-maire de Toulon Hubert Falco, soutien d'Emmanuel Macron, joue jusqu'à mardi son avenir politique lors d'un procès en appel pour une affaire de repas et de pressing réglés avec des fonds publics.

La matinée de lundi a été consacrée à l'examen d'un certain nombre de demandes de nullités de la part de la défense de l'ex-élu, ancien du parti Les Républicains, aujourd'hui âgé de 76 ans.

Assis sur le banc des prévenus de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, il a brièvement pris la parole en fin de matinée, à l'invitation du président: "Je crois à la justice de mon pays. J'ai reconnu des infractions que j'ai faites qui doivent correspondre à une peine", mais "je ne peux pas reconnaître ce que je n'ai pas fait", a-t-il expliqué, visiblement combatif.

Juste avant le procès, son avocat, Me Thierry Fradet, avait dit à l'AFP que son client "jouait sa vie" avec ce deuxième procès.

Estimant que Hubert Falco avait "totalement bafoué" son devoir d'exemplarité, le tribunal correctionnel de Marseille l'avait condamné pour recel de détournement de fonds publics, le 14 avril 2023, avec une peine de trois ans d'emprisonnement avec sursis, la confiscation de 55.000 euros saisis sur son compte et surtout cinq ans d'inéligibilité avec exécution provisoire, c'est-à-dire applicables immédiatement.

Il l'avait reconnu coupable d'avoir continué à déjeuner gratuitement durant des années à la cafétéria du Conseil départemental, alors qu'il n'en était plus président depuis plus de dix ans, et d'avoir profité de repas à domicile et de frais de pressing, réglés eux aussi sur des fonds publics de cette collectivité.

L'ex-homme fort du Var, encore maire de Toulon et président de sa métropole au moment de cette condamnation, avait chuté sur cette affaire du "frigo de Falco", baptisée ainsi car ses repas étaient stockés dans un réfrigérateur dédié.

- "Une organisation, un système" -

Aux enquêteurs, il avait expliqué qu'il ne pensait pas que c'était illégal compte tenu de la politique d'invitations du département, admettant quelques repas pris à la cafétéria tout en relativisant leur fréquence et en soulignant leur frugalité. Du riz, du jambon, éventuellement accompagnés d'une compote, selon plusieurs témoignages.

"Je pouvais y aller une à deux fois par semaine", a expliqué lundi Hubert Falco, reconnaissant "une faute" mais soulignant l'importance d'aller au département "pour redresser une ville sinistrée".

Selon les enquêteurs, les repas privés servis même le week-end à Hubert Falco et son épouse, employée du Conseil départemental, auraient coûté au moins 64.500 euros au contribuable entre 2015 et 2018.

Les faits avaient été révélés par un ancien responsable de la cuisine, qui s'est suicidé durant l'enquête, puis confirmés par d'autres.

En critiquant l'enquête et en demandant plusieurs nullités lundi matin, son avocat Me Fradet a reconnu que pendant "très longtemps" les élus ont été "au-dessus des lois", tout en regrettant cette "tendance en France à répondre à un excès par un autre excès".

Réclamant le rejet de ces demandes de nullités, l'avocate générale a commencé à dessiner son approche du dossier, estimant que "les faits reprochés à Hubert Falco et Marc Giraud (NDLR: alors président du Conseil départemental), c'est une organisation, un système". "C'est monsieur Giraud qui décide de couvrir et monsieur Falco qui bénéficie", a estimé Régine Roux.

Marc Giraud, co-prévenu dans cette affaire, avait été condamné en première instance pour détournement de fonds publics, à deux ans d'emprisonnement avec sursis, 15.000 euros d'amende et cinq ans d'inéligibilité. Mais il avait été contraint d'abandonner son fauteuil dès 2022, après une première condamnation pour détournement de fonds publics.

La condamnation d'Hubert Falco avait constitué un séisme politique à Toulon, où il avait été réélu trois fois au premier tour et où il se présentait comme un rempart à l'extrême droite, à qui il avait repris la ville en 2001.

L'échéance des municipales en 2026 est désormais dans tous les esprits alors que le Rassemblement national a des ambitions fortes dans le Var avec des figures montantes comme Laure Lavalette, porte-parole du groupe RN à l'Assemblée nationale.