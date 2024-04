information fournie par So Foot • 04/04/2024 à 16:22

Frida Maanum, victime d’un malaise en plein match avec Arsenal, manquera les qualifs à l’Euro 2025 avec la Norvège

Victime d’un malaise dans le temps additionnel face à Chelsea en finale de la Coupe de la Ligue anglaise, Frida Maanum ne rejoindra pas la sélection norvégienne dans le cadre des qualifications à l’Euro 2025. Sur X, son club précise que « Frida est consciente, elle parle et son état est stable. Elle continuera à être suivie de près par notre équipe médicale. »

Frida is conscious, talking and in a stable condition.…

AD pour SOFOOT.com