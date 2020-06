Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Fribourg surprend Monchengladbach Reuters • 05/06/2020 à 22:32









par Matthieu Cointe (iDalgo) Le Borussia Monchengladbach s'est incliné sur la pelouse de Fribourg au cours de la 30ème journée de Bundesliga (1-0).Les hommes de Marco Rose n'ont pas trouvé la faille alors que Nils Petersen a marqué sur son premier ballon touché après être entré à l'heure de jeu. Le Borussia a même été en infériorité numérique plus de 20 minutes après l'expulsion d'Alassane Pléa pour un second carton jaune. Le Français et ses coéquipiers réalisent une très mauvaise opération dans la course à la Ligue des Champions et laissent au Bayer Leverkusen l'occasion de leur prendre leur 4ème place dès ce week-end. Les joueurs de Peter Bosz affronteront le Bayern Munich samedi, à 15h30. De son côté, Fribourg reste 8ème et se rapproche d'une potentielle place qualificative pour les tours préliminaires de la Ligue Europa.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.