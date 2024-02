Fribourg retourne Lens au bout de la prolongation

Tout près d'obtenir sa qualification dans le temps réglementaire, Lens a fini par craquer face à Fribourg (3-2). Battus en prolongation, les Sang et Or voient leur belle campagne européenne s'arrêter là. Rageant.

SC Fribourg 3-2 (A.P.) RC Lens

Buts : Sallai (68 e , 90 e +2), Gregoritsch (99 e ) // Pereira Da Costa (28 e ), Wahi (45 e +2)

Et le rêve prit fin. La campagne du RC Lens, de retour sur la scène européenne après 16 ans d’absence, s’est achevée ce jeudi à Fribourg (3-2). Le réalisme des Sang et Or leur a pourtant permis de compter deux buts d’avance. Ils n’ont cependant pas su contenir les assauts allemands en seconde période, puis en prolongation. Comme en 2000 et en 2007, respectivement face à Stuttgart et Leverkusen, le parcours européen du Racing s’arrête en Allemagne. Avec des regrets.…

Par Quentin Ballue, à l'Europa-Park Stadion pour SOFOOT.com