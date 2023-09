Fréquentation : les aéroports européens très proches des niveaux d'avant-crise en juillet

Les aéroports européens ont accueilli en juillet 97% du nombre de passagers du même mois de 2019, avant la pandémie, témoignant de la "confiance des consommateurs" malgré l'inflation, a annoncé mardi leur principale association.

Ce quasi retour à la situation pré-Covid, d'autant plus significatif en période de pointe estivale, s'accompagne de fortes disparités selon les pays, a souligné la branche européenne du Conseil international des aéroports (ACI Europe) dans sa livraison mensuelle de statistiques.

L'organisation a noté une accélération de la reprise, les aéroports du Vieux continent ayant vu transiter en juin 94,1% du volume de voyageurs de quatre ans plus tôt. Sur un an en juillet, le trafic passagers a crû de 12,8%.

Pour le directeur général d'ACI Europe, Olivier Jankovec, ces chiffres montrent que "les gens accordent plus d'importance que jamais aux voyages de loisirs ou pour des motifs familiaux et amicaux", et sont "d'autant plus remarquables étant donné la hausse du coût de la vie et les hausses record des prix des billets d'avion".

Cité dans un communiqué, M. Jankovec a toutefois prévenu que la reprise restait inégalement répartie.

Tirés par la forte demande de voyages transatlantiques, les aéroports islandais ont ainsi vu passer en juillet 116,2% des passagers du même mois de 2019, suivis par les installations croates (115,7%) et grecques (114,8%), le record, sur des volumes plus faibles, étant détenu par l'Albanie (216,6%).

En queue de peloton figurent la Finlande (69%), victime de sa proximité avec l'espace aérien russe fermé aux compagnies européennes depuis le début de la guerre en Ukraine, la Slovénie (72,6%) et la Bulgarie (77,1%).

Les aéroports allemands sont encore très loin d'avoir retrouvé leurs passagers d'avant la crise sanitaire, à 80,8% des niveaux de juillet 2019. D'autres grands marchés aériens comparables, comme la France et le Royaume-Uni, se comportent mieux à respectivement 93,4% et 95,3% des passagers d'il y a quatre ans, tandis que la Turquie évolue à 106,5%.

Le récent aéroport géant d'Istanbul a d'ailleurs accueilli 116,5% des voyageurs de juillet 2019, se plaçant à la deuxième place du classement d'ACI Europe, derrière Londres-Heathrow mais devant Paris-Charles-de-Gaulle, Francfort et Amsterdam Schiphol.

Autre point saillant de la reprise, celle-ci a profité aux aéroports accueillant des compagnies low-cost, comme Memmingen (sud de l'Allemagne, 160,1%), Beauvais (nord de Paris, 146,8%) et Charleroi (Belgique, 110,4%), selon ACI Europe.