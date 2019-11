Fréquences 5G : la France lance à son tour les enchères

Avec des débits plus importants, la 5G doit permettre le développement de nouveaux services et améliorer la compétitivité des entreprises.

Le coup d'envoi pour la 5G est enfin donné ! L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (Arcep) a dévoilé, jeudi 21 novembre, son cahier des charges définitif, qui fixe l'ensemble des règles du jeu pour la procédure d'attribution des fréquences de la nouvelle génération de téléphonie mobile. Non sans peine. Attendue fin septembre, l'annonce a pris du retard. Les négociations en coulisses entre le gendarme des télécoms et Bercy, qui gère le dossier, achoppaient sur certains points cruciaux de l'opération.

« Les opérateurs n'avaient pas tous les mêmes attentes, compliquant les discussions sur les modalités finales », observe une source proche du dossier. L'enjeu est de taille. Avec ses débits jusqu'à dix fois plus importants que la 4G et son très faible temps de latence, qui promettent le développement d'une multitude de nouveaux services (voiture autonome, santé connectée, robotisation de l'industrie...), la 5G est considérée comme un formidable accélérateur de la compétitivité des entreprises et une source potentielle de revenus non négligeable pour les quatre grands opérateurs français. Or, pour déployer leurs réseaux 5G sur le territoire, ces derniers doivent disposer de fréquences. D'où cette vente de spectre organisée par l'Etat.

Concrètement, Orange, SFR, Free et Bouygues Telecom devront se partager un spectre de 310 mégahertz (MHz). Pour cela, l'Arcep a imaginé dans son cahier des charges une procédure d'attribution inédite, en deux parties. Dans un premier temps, quatre blocs identiques - un pour chacun des opérateurs - seront mis à disposition à un prix fixe. Dans un second temps, les opérateurs compléteront leurs emplettes en se disputant le spectre restant à coups d'enchères sur des blocs de 10 MHz.

... Retrouvez cet article sur LeMonde.fr