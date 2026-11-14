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Frenkie de Jong quitte le rassemblement des Pays-Bas
information fournie par So Foot 14/11/2026 à 16:57

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Frenkie de Jong quitte le rassemblement des Pays-Bas

Frenkie de Jong quitte le rassemblement des Pays-Bas

La malédiction des capitaines. Déjà privé de Virgil Van Dijk pour ce rassemblement, habituel capitaine des Oranje , les Pays-Bas voient Frenkie de Jong , qui avait récupérer le brassard, quitter le rassemblement ce samedi . Se plaignant de douleurs au dos lors de la première période face à la Grèce (7-0), la blessure semble donc un peu plus sérieuse que ce qu’avait envisagé Xavi Hernández dans un premier temps.

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LB pour SOFOOT.com

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