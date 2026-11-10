Frenkie de Jong est-il sous-côté ?

Les compliments du chef. Frenkie de Jong peut se targuer de s’être fait encenser par l’un des plus grands bonhommes de l’entrejeu. Son sélectionneur Xavi Hernández a clamé haut et fort que le milieu du Barça n’avait pas assez de reconnaissance : « Il n’est pas reconnu à sa juste valeur, mais pas par ses entraîneurs ou par ses coéquipiers. Si vous demandez à ses coéquipiers qui est le meilleur milieu de terrain, ils vous répondront que c’est Frenkie. Vous devez écouter ceux qui sont tous les jours avec lui. »

Un atout tactique

L’ancien métronome du FC Barcelone encourage les amateurs de foot à s’attarder sur la dimension tactique de l’international néerlandais de 29 ans : « Peut-être parce que vous n’êtes pas avec lui au quotidien, à vous entraîner ou à jouer avec lui. Vous ne le voyez qu’en match, et les gens ne comprennent pas beaucoup de situations où il marque l’adversaire, où il l’oblige à sortir de sa position, ce qui crée une supériorité numérique en défense et en attaque. » …

SW pour SOFOOT.com