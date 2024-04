French Tech: une nouvelle licorne avec la start-up Pigment (gouvernement)

La cofondatrice de Pigment, Éléonore Crespo, à Paris, le 28 août 2023. ( AFP / ALAIN JOCARD )

La start-up française Pigment, spécialisée dans la planification d'entreprise, est devenue une licorne en franchissant "le milliard de dollars de valorisation", s'est réjouie mercredi sur X la secrétaire d'Etat chargée du Numérique, Marina Ferrari.

"Nous concluons cette belle journée pour La French Tech ...avec une nouvelle licorne !", a déclaré Marina Ferrari, en référence au nom donné aux entreprises non cotées en Bourse valorisées à plus d'un milliard.

"Pigment franchit ce soir le milliard de dollars de valorisation après son dernier tour de table", a-t-elle ajouté, félicitant les co-fondateurs du logiciel de planification stratégique, Éléonore Crespo et Romain Niccoli, "et leurs équipes".

D'après les Echos et le Figaro, ce dernier tour de table a permis à Pigment de lever 145 millions de dollars.

Il a été mené par le fonds américain Iconiq Growth, "entré au capital en juin dernier lors de la précédente levée", selon le Figaro.

"En plus des investisseurs déjà présents (IVP, Meritech et Felix Capital...), qui ont tous suivi, Pigment fait entrer à son capital le fonds de Sheryl Sandberg, ancien bras droit de Mark Zuckerberg chez Meta, et de son mari, Tom Bernthal", précise le quotidien, qui a interrogé ses fondateurs.

Toujours d'après lui, Pigment "va en priorité accélérer ses investissements dans l'IA générative, en doublant son équipe d'ingénieurs". La société prévoit en outre d'augmenter ses effectifs, de "400 aujourd'hui", d'environ "50% d'ici à la fin de l'année".

En 2022, le président Macron avait fixé l'objectif d'avoir une centaine de licornes en France à l'horizon 2030 (contre un peu moins de 30 actuellement).