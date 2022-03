"French Tech" et "licornes", enfants chéris du quinquennat Macron

Il y a cinq ans, le futur chef de l'Etat s'était érigé en candidat de la "start-up nation". Pour quels résultats?

Emmanuel Macron, à Paris, en septembre 2021 ( POOL / BENOIT TESSIER )

Avec les "licornes" ou différents plans d'investissement, Emmanuel Macron et ses gouvernements ont fait du numérique une priorité du quinquennat, encourageant dans l'Hexagone un secteur considéré comme stratégique pour l'emploi et la "start-up nation" française.

L'objectif de 25 "licornes" françaises atteint plus tôt qu'espéré

L'exécutif a encouragé la "French Tech", lui donnant de la visibilité médiatique avec les palmarès French Tech 120, et Next 40, sorte de César version start-up des jeunes entreprises technologiques les plus prometteuses.

Emmanuel Macron a été un président "qui a vraiment considéré le numérique et, rien que cela, c'est très important", souligne Frédéric Mazzella, co-fondateur de Blablacar et co-président de France Digitale, association de start-up française.

Les réformes fiscales sont allées dans le sens des entrepreneurs, particulièrement l'instauration du prélèvement forfaitaire unique. Entre 2017 et 2021, les levées de fonds en capital-risque - pour permettre le démarrage d'une jeune pousse - en France sont passées de 2,5 milliards d'euros à 11,6 milliards. Le pays est au troisième rang européen, derrière le Royaume-Uni, numéro un, et l'Allemagne.

A l'image de Sorare, Mirakl ou Qonto, la France compte aujourd'hui 26 "licornes" (jeunes sociétés tech valorisées plus d'un milliard de dollars), contre moins d'une poignée au début du quinquennat.

L'objectif de 25 licornes à l'horizon 2025 fixé en septembre 2019 a été dépassé plus vite que prévu. Mais la France attend encore son géant valorisé à plusieurs dizaines de milliards d'euros, alors qu'ils en existent déjà dans de plus petits pays comme les Pays-Bas et la Suède.

Stratégies et plans d'investissement

Durant ce mandat, le gouvernement a lancé divers plans d'action, mêlant financements publics et privés, pour orienter et coordonner la recherche et le développement dans plusieurs domaines tech: l'intelligence artificielle, le quantique, la cybersécurité ou le "cloud".

Mais son volontarisme se heurte parfois à des difficultés inextricables, par exemple en matière de souveraineté des données, à l'image du Health Data Hub, ambitieux projet d’entrepôt de données de santé pour favoriser la recherche scientifique.

Des moyens jugés "insuffisants" par une mission sénatoriale "sur la lutte contre l'illectronisme", qui préconisait fin 2020 de mobiliser "un milliard d'euros" d'ici 2022.

TousAntiCovid a connu un bilan mitigé, le traçage des contacts ne parvenant pas à prouver son utilité. Et pour beaucoup de défenseurs des libertés, l'application incarne un glissement progressif vers la société de la "surveillance et de la censure", selon l'expression de l'ONG la Quadrature du Net.