French President Emmanuel Macron visits Framatome in Le Creusot

L'énergie nucléaire doit demeurer un pilier du mix énergétique français pour les décennies à venir, a déclaré mardi Emmanuel Macron, apportant son soutien à la filière alors que le pays s'est donné pour ambition de réduire la part de l'atome dans la production d'électricité. /Photo prise le 8 décembre 2020/REUTERS/Laurent Cipriani

