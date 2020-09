Frédéric Thiriez : "Promouvoir le futsal pour aider le foot à XI"

Troquer la pelouse pour le parquet, quitter la plus haute instance du football français et œuvrer dans l'intérêt d'une discipline sportive encore sous-développée, passer de la moustache la plus célèbre de France à l'ex-moustache la plus célèbre de France. Contre toute attente, Frédéric Thiriez a - depuis peu - rejoint la direction de l'ASC Garges Djibson Futsal. Entretien.

"Je suis issu de la fédé et tout le monde me fout une étiquette, alors que pas du tout ! Je suis un mec du foot fédéral."Frédéric Thiriez

Samedi 12 septembre 2020. Le ciel est voilé, dispersant un fin crachin sur Paris. Aujourd'hui, la saison de futsal reprend après une très longue attente due aux conditions sanitaires. Fraîchement intégré dans la direction du club de Garges, Frédéric Thiriez souhaite ouvrir la première page d'une nouvelle étape de sa vie, de la meilleure des manières, en allant s'imposer dans le derby face au Sporting Club de Paris. Avant ça, lui et le président Moussa Nianghane se sont assis à la terrasse d'un tabac des sports pour parler futsal...Comment le savez-vous ? Je ne dis plus mon âge à personne, ça fait trop vieux !J'ai été pendant 25 ans dirigeant bénévole, d'abord à la fédé, puis président de la LFP. Je sors d'une pause de trois ans où j'ai fait beaucoup de choses, j'ai écrit notamment, trois livres... Aujourd'hui, j'ai eu envie de revenir à la source du football, sur le terrain, là où ça se passe. Je suis issu de la fédé et tout le monde me fout une étiquette, alors que pas du tout ! Je suis un mec du foot fédéral et ce qui me motive, c'est le football normal, pas le sensationnel.Le sport, c'est le seul truc qui reste aujourd'hui dans le pays pour créer du lien social, de l'intégration, de l'éducation, de la promotion sociale, du vivre ensemble ! Il n'y a plus rien, l'école ne fait plus ce boulot, et puis l'armée, bah ça n'existe plus... Il n'y a plus le service militaire. Il ne reste Lire la suite de l'article sur SoFoot.com