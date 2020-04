Frédéric Sammaritano : "Les joueurs n'avaient généralement pas envie de reprendre"

Clairement opposé à une reprise de la Ligue 1 depuis quelques jours, Frédéric Sammaritano s'accorde avec la décision prise mardi par le Premier ministre Édouard Philippe de stopper la saison 2019-2020. Soucieux des conséquences du coronavirus sur ses proches, le milieu offensif de 34 ans espère pouvoir rejouer au football quand les conditions sanitaires le permettront. Et pas certain que ce soit à Dijon.

"Je n'ai pas du tout envie de remettre mes enfants à l'école."

Ça devient un peu long... Au départ, ça faisait du bien, puisque ça nous permettait de nous reposer et de recharger les batteries. Mais c'est très vite devenu difficile. On a vu au fur et à mesure du temps le nombre de décès, et tout ce que ça engendrait. Mentalement, c'est devenu difficile.J'ai deux semaines très différentes : une où je suis avec mes enfants et une autre où je suis avec ma copine.Quand je suis avec les enfants, je n'ai pas besoin de mettre de réveil.Ensuite, on s'occupe comme on peut, on essaie de faire des jeux. Les devoirs prennent aussi beaucoup de temps, ce n'est vraiment pas évident. On a un petit jardin, donc on peut y faire de la trottinette électrique ou jouer au foot. J'ai même téléchargé Disney+ pour pouvoir regarder des dessins animés avec eux. Quand je suis avec ma copine, c'est différent. On ne met pas vraiment de réveil, on regarde des séries...Je vais courir quasiment tous les jours à un kilomètre de mon domicile comme c'est autorisé. Je fais aussi des circuits de renforcement puisque le club nous a donné des programmes. On essaie de rester en forme.Mon choix n'est pas arrêté, mais à l'heure