Frédéric Hermel : « Zizou a changé ma vie »

En avril 2008, Philippe Ridet, journaliste politique au Monde, avait publié chez Albin Michel un ouvrage désopilant dans lequel il racontait, à la première personne, la relation particulière qu'il avait entretenue avec Nicolas Sarkozy lors de sa conquête de l'Élysée. Intitulé Le Président et moi, cet essai n'était pas tant une pochade égocentrique qu'une instructive confession d'un reporter "obnubilé" par son sujet d'étude. Le livre*, que Frédéric Hermel publie aujourd'hui chez Flammarion, aurait pu prendre pour titre Zidane et moi. Il raconte en effet le lien singulier qui s'est institué, au fil des années, entre ce correspondant en Espagne de RMC (mais aussi de L'Équipe) et le champion de football débarqué à Madrid en 2001. S'il ne dissimule pas l'adulation que lui inspire l'ancien capitaine de l'équipe de France victorieuse au Mondial en 1998, l'auteur signe là un témoignage touchant de la manière dont cette rencontre a bouleversé sa vie. Sa proximité avec le champion lui a, en effet, permis d'accéder à une notoriété étonnante en Espagne. C'est ce cheminement que raconte Frédéric Hermel dans son livre, aux côtés des confessions inédites que lui a faites le champion sur sa famille, ses échecs, mais aussi la violence qui l'habite et qui s'est illustrée lors du fameux coup de tête du 9 juillet 2006, en pleine Coupe du monde. Interview.Le Point: Dans quelles circonstances avez-vous rencontré Zinédine Zidane pour la première...