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Frédéric Collignon : « J’ai remporté 23 ou 24 titres, je sais plus trop »
information fournie par So Foot 04/10/2026 à 20:27

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Frédéric Collignon : « J’ai remporté 23 ou 24 titres, je sais plus trop »

Frédéric Collignon : « J’ai remporté 23 ou 24 titres, je sais plus trop »

Quand Zinédine Zidane privilégie son 4-3-3, son homologue belge excelle dans son 2-5-3. S’il s’est retiré du circuit, Frédéric Collignon a marqué l’histoire du football de table, au point d’être surnommé le « Zizou du baby-foot ». Entretien.

Lorsqu’on l’appelle mardi passé à 17 heures tapantes, Frédéric Collignon, 50 ans, sort tout juste du boulot. « Vous pouvez me rappeler dans une demi-heure ? » , demande, poliment, le Belge qui gère une boîte familiale d’exportation de voitures et de vente de pièces détachées à Liège. Le supporter du Standard a beau avoir glané une vingtaine de titres de champion du monde et de jolis prize money, celui qu’on a surnommé le « Zizou du baby-foot » n’a jamais lâché son boulot. Il s’est d’autant plus impliqué dans son job, après avoir arrêté sa carrière en 2012 et ses voyages autour du monde pour mettre des pilées. « J’avais fait un peu le tour de la question, j’ai envie de dire. J’en avais assez. J’ai quand même joué quelques années, c’est déjà pas mal » , raconte l’ex-numéro 1 mondial. Pendant quatorze ans. C’est ce qui s’appelle la modestie.

Comment êtes-vous tombé dans le baby ? Vous avez directement mis des pilées aux adultes ? Mon papa était champion de Belgique, ma maman jouait aussi. Il y avait un baby-foot Jupiter à la maison. Donc, tout petit, je jouais en montant sur les chaises. Je les ai suivis en tournoi et je me suis inscrit. Mes parents évoluaient uniquement en Belgique, j’ai vite été intéressé par l’étranger, car j’avais un ami qui jouait aux États-Unis. Il m’a dit : « Viens, c’est incroyable. » Je suis d’abord allé en Allemagne, puis un peu en France, mais chez vous la discipline commençait tout juste à se développer. Aux États-Unis, ça m’a vraiment plu. C’était hyper organisé, il y avait beaucoup de joueurs, des professionnels. Aucun Européen n’avait jamais atteint une finale là-bas, ça m’a toujours motivé. En me disant : il y a peut-être moyen.…

Propos recueillis par Jacques Besnard pour SOFOOT.com

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