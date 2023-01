Frédéric Bompard : "Je ne me vois plus être l'adjoint de personne"

Historique adjoint de Rudi Garcia, Frédéric Bompard lance pour de bon, à 60 ans, sa carrière d'entraîneur principal à Nîmes, après un intérim à Guingamp. Si le contexte nîmois n'est pas idéal, cela n'effraie pas le bonhomme aux cheveux longs, déterminé à montrer qu'il peut porter la casquette de numéro un.

Le plus simplement du monde. Quand Nîmes a décidé de se séparer de Nicolas Usaï , les dirigeants m'ont appelé. Je ne pense pas qu'ils aient appelé d'autres coachs, car cela s'est fait vite. Je n'ai pas eu beaucoup de temps pour réfléchir. J'ai accepté de relever le défi, de me remonter les manches. On va essayer de se maintenir.Je savais que j'allais avoir ce genre de challenge à relever. Il faut être lucide : je savais très bien que ce n'était pas une équipe en haut du classement qui allait me téléphoner. Pas parce que c'est ma première expérience. En général, quand on se sépare de son entraîneur, c'est que les choses ne vont pas bien. J'avais étudié le championnat avec cette saison particulière. Je me doutais qu'à cette période-là, à la trêve, des équipes de Ligue 2 mal classées chercheraient un nouvel entraîneur.Absolument, ça a été beaucoup plus facile. Je suis resté travailler entre le jour de ma nomination, le 21 novembre, et le jour de la reprise, le 1décembre. J'ai pu mettre en place des choses avant que les joueurs arrivent. Ensuite, il y a eu les matchs amicaux face à Rodez puis l'OM. C'est plus facile que quand l'on vous dit :J'ai trouvé un groupe qui s'entend bien avec un état d'esprit exceptionnel ! Il vit bien ensemble, ne se plaint pas. Pourtant, vous savez, les conditions d'entraînement dans lesquelles on se trouve ne sont pas faciles. Que ce soit au niveau des structures en dur ou de la qualité des terrains d'entraînement. Mais on bosse avec ce que l'on a. Je tire mon chapeau à ce groupe qui ne se… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com