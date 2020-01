Fred Dembi : "Ce maillot, je l'ai porté comme une deuxième peau"

Héros de la victoire historique de Rouen face à Metz, Fred Dembi ratera le 16e de finale de la Coupe de France face à Angers parce qu'il a voulu honorer la mémoire de son ami Nathaël Julan. Entretien avec un homme qui ne regrette rien. Non, rien de rien.

Le buteur rouennais, qui a rendu hommage à Nathaël Julan, suspendu en 16e ?

"Je préfère rater le 16e de finale et avoir rendu hommage à mon ami. Parfois, il n'y a pas vraiment de décision à prendre, c'est l'humain qui prend le dessus."

Il y a deux ans, Fred Dembi jouait en Régional 1, à l'AL Déville-Maromme, et moralement, ça n'allait pas fort. Le milieu de terrain avait laissé filer le wagon professionnel un peu plus tôt et passer en deux ans du statut de pote d'entraînement de Ferland Mendy à joueur de 6division était un constat qui lui faisait mal au crâne. Champion de Régional 1, Dembi a ensuite suivi son coach, David Giguel, au FC Rouen. Résultat ? Un titre de champion de National 3 obtenu avec le brassard de capitaine. Actuel pilier de l'équipe leader de son groupe de National 2, ce pur produit du football normand a un peu plus rattrapé le temps perdu, lundi, en étant le premier buteur et l'homme du match lors de la magnifique victoire face au FC Metz (3-0). Depuis 1950 (Sedan-Nice, 4-1), aucune équipe du quatrième échelon n'avait gagné par trois buts d'écart contre une formation de l'élite. Fred Dembi (24 ans) n'est pas étranger à cette mise à jour de l'histoire qu'il a pimentée en relançant un débat : son carton jaune reçu pour avoir célébré son but en rendant hommage à son ami Nathaël Julan lui vaut une suspension pour le 16de finale programmé dans deux semaines contre Angers. Aujourd'hui, il fait appel à la clémence de la FFF. Sans toutefois se faire trop d'illusions.Non.J'y ai réfléchi la nuit qui a précédé le match. J'avais le choix de