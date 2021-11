Fraudes aux notes de frais : ces "petits arrangements" qui ont la cote chez les employés

Une enquête vient faire la lumière sur des pratiques largement acceptées dans le milieu professionnel, où le "manque généralisé de compréhension des activités frauduleuses" favorise les abus.

(illustration) ( AFP / JEAN-SEBASTIEN EVRARD )

Matériel, frais de déplacements... Le remboursement des notes de frais est un incontournable de la vie d'entreprise, mais demeure exposé à des dérives qui peuvent parfois coûter cher. Une étude éuropéenne menée par l'institut Opinium pour SAP Concur met en lumière des abus aux multiples facettes, "de la falsification délibérée des reçus, à la demande d'un 'petit extra' en guise de compensation pour un long week-end de voyage d'affaires".

Selon les conclusions de cette enquête, relayées mardi 9 novembre par BFM Business , un employé français sur deux (50%) considère qu'il est acceptable de présenter sciemment une fausse note de frais. La facture moyenne de ce "petit arrangement" avec les faits se chiffrerait à 115€, selon la même source.

"Pas un problème"

Dans le détail, 27% des employés ont arrondi leurs frais kilométriques et 18% envisagent de le faire. En outre, 32% ont comptabilisé des dépenses privées de restauration et 18% y pensent. 27% cherchent à se faire rembourser leurs dépenses personnelles de matériel de bureaux et 24% arrondissent leurs factures de téléphone mobile professionnel.

"Il ressort clairement de nos recherches que la fraude en matière de frais professionnels est si courante, et souvent à si petite échelle, que certains employés ne la considèrent même pas comme un problème. Pour certains employés (des juniors aux dirigeants) il n'y a pas de problème à présenter des notes de frais incorrectes, et ils se considèrent souvent comme totalement justifiés de le faire", commente pour sa part un responsable de SAP Concur, cité par BFM Business.

Etude menée par Opinium en septembre 2021 auprès de 2500 employés ayant régulièrement voyagé pour affaires avant la pandémie, 750 décideurs financiers et 750 décideurs voyages en entreprise. L'enquête a été conduite en France, Allemagne, Italie, Benelux, Espagne, pays nordiques et Royaume-Uni.