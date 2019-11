Fraude sociale : un phénomène "largement sous-estimé"

La sénatrice Nathalie Goulet et la députée Carole Grandjean ont rendu public mercredi un rapport sur la fraude sociale en France, estimant toutefois être dans "l'impossibilité matérielle" de mener à bien le projet. Elles ont toutefois préconisé de s'inspirer du modèle belge pour lutter efficacement contre la fraude sociale, un modèle qui croise automatiquement les données du fisc et de la Sécurité sociale notamment.

La caisse d'Allocations familiales du Pas-de-Calais, à Calais, le 15 avril 2019. ( AFP / PHILIPPE HUGUEN )

Chargées d'évaluer le montant de la fraude aux prestations sociales, la sénatrice (UDI) Nathalie Goulet et la députée (LREM) Carole Grandjean ont remis leur rapport à la ministre de la Santé Agnès Buzyn mardi 5 novembre. Toutefois, elles ne sont pas allées au bout de ce travail, estimant qu'e lles n'avaient "ni le temps, ni les moyens, ni les compétences" , selon des propos rapportés par Le Parisien .

Polémique sur les trois millions de centenaires "réputés en vie"

Au début du mois de septembre, les premières conclusions du rapport avaient suscité une polémique. Les deux parlementaires avaient en effet relevé des "approximations" dans les statistiques publiques , en particulier les plus de trois millions de centenaires "réputés en vie" recensés par l'Insee. Une critique aussitôt recadrée par les administrations de Sécurité sociale, qui ont rappelé que "la fraude détectée" en 2018 "s'est élevée à 1,2 milliard d'euros".

Un chiffre bien loin des 7 à 9 milliards d'euros de fraude sociale en 2018, selon une note confidentielle de l'Agence centrale des organismes de Sécurité sociale (Acoss) , qui avait estimé que le "travail au noir" constituait la majeure partie de cette fraude.

Nécessité d'"un audit indépendant"

Après cette expérience, les deux parlementaires ont pointé mercredi "une inopportunité politique" , ajoutant qu'elles étaient soucieuses d'éviter "que des polémiques relatives aux montants de la fraude obèrent le fond de leur rapport et de leurs propositions ". Pour mener à bien ce projet, la députée LREM de Meurthe-et-Moselle et la sénatrice UDI réclament "un audit indépendant".

Missionnées fin mai par le Premier ministre Edouard Philippe afin de "procéder à une évaluation robuste et objective du coût de la fraude aux prestations sociales", Nathalie Goulet et Carole Grandjean ont finalement "estimé qu'il n'était pas matériellement possible de procéder à un chiffrage". Elles considèrent toutefois que le phénomène reste "largement sous-estimé". La députée LREM a déjà fait adopter un amendement en ce sens, lors de la première lecture du budget 2020 de la "Sécu" à l'Assemblée nationale fin octobre : le gouvernement devra ainsi remettre un rapport sur l'utilisation du fichier national des assurés sociaux (RNCPS) .

Systématiser le croisement des données

Selon Le Parisien , les deux parlementaires préconisent de s'inspirer de la "Banque carrefour de sécurité sociale" belge. L'organisme a repensé le dispositif des aides sociales "en multipliant les interconnexions, notamment avec le fisc belge" , note le quotidien francilien.

"Ce qu'a fait cette banque est remarquable : simplification des procédures pour les bénéficiaires, réduction des erreurs et lutte efficace contre la fraude. Là-bas, on ne peut pas déclarer deux adresses ou plusieurs configurations familiales ou de faux employeurs éphémères : le croisement automatisé des fichiers le détecte rapidement" , a déclaré Carole Grandjean au Parisien.

Elle prône par ailleurs une "meilleure coopération transfrontalière". "En Moselle, par exemple, on sait que 30 % des gens qui travaillent au Luxembourg voisin ne déclarent pas ces revenus", a ajouté la député LREM.