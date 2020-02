Fraude sociale : 2,6 millions de cartes Vitale en trop

C'est un chiffre qui devrait de nouveau relancer le débat sur l'ampleur de la fraude sociale en France. Mathilde Lignot-Leloup, directrice de la Sécurité sociale, interrogée par une commission parlementaire mardi 11 février, a reconnu qu'il y avait un excès de 2,6 millions de cartes Vitale actives dans l'Hexagone. Un chiffre largement revu à la baisse par rapport aux 5,2 millions de 2019, mais qui réveille le spectre d'une fraude sociale massive, pointe Le Figaro.En septembre dernier, la commission des Affaires sociales du Sénat estimait le coût de la fraude aux faux numéros de sécurité sociale à 140 millions d'euros par an. Un chiffre très éloigné de celui avancé par Charles Prats, l'ancien magistrat financier, qui n'hésitait pas à parler de 14 milliards par an. Au c?ur du problème, les fameuses cartes Vitale excédentaires, dont l'existence est connue mais que l'on peine à quantifier. En octobre 2019, c'est le chiffre de 5,2 millions qui avait finalement été communiqué par la Caisse nationale de l'assurance maladie (Cnam). Quatre mois plus tard, le différentiel aurait été divisé par deux, selon Mathilde Lignot-Leloup. Une réduction rendue possible grâce à deux paramètres différents. Tout d'abord, le calcul prend désormais en compte les enfants âgés de plus de 12 ans et qui peuvent avoir une carte Vitale. Par ailleurs, 830 000 cartes ont été éliminées grâce à l'intégration de services territoriaux ou nationaux...