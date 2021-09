Fraude fiscale : en Allemagne, une plateforme de dénonciation fait polémique

La fraude -évaluée à environ 50 milliards d'euros chaque année-, est l'un des thèmes de la campagne pour déterminer le successeur d'Angela Merkel.

Le logo des Verts allemands. ( AFP / JOHANNES EISELE )

Dénoncer un fraudeur fiscal en ligne et de manière anonyme, c'est désormais possible dans la région allemande du Bade-Wurtemberg, dirigée par les écologistes. La mesure provoque toutefois la polémique, dans un pays marqué par les dictatures nazie et communiste.

Le Land de Bade-Wurtemberg (sud-ouest) a mis en ligne une plateforme offrant "un canal de communication sécurisé et anonyme" pour permettre à des particuliers de signaler les fraudeurs. Ce nouveau portail doit permettre, selon le ministre régional des Finances Danyal Bayaz (Verts), des échanges anonymes entre l'administration fiscale et les dénonciateurs. Jusqu'ici, des dénonciations étaient possibles mais uniquement par lettre ou courrier électronique, ce qui limitait selon le ministre les possibilités d'enquête et d'archivage.

Les dénonciateurs devront toutefois fournir des preuves concrètes avant qu'une enquête fiscale ne soit ouverte.

L'initiative fait polémique dans un pays où la dénonciation rappelle les heures sombres du nazisme puis du régime de l'ex-Allemagne de l'est.

50 milliards d'euros tous les ans

Le chef de file régional des libéraux, Michael Theurer, dénonce ainsi une "dimension complètement nouvelle de la dénonciation" qui révèle selon lui une "mentalité de gardien de bloc".

Les conservateurs de la CDU, pourtant partenaires de coalition des écologistes dans le Bade-Wurtemberg, se sont pas en rest : "Une fois de plus, les Verts montrent leur vrai visage" , a fustigé Thorsten Frei, vice-président du Land, s'inquiétant d'une vague de soupçon qui risque de s'abattre sur les contribuables.

Cette initiative "crée un climat de méfiance", a abondé Bernd Gögel, dirigeant du groupe de l'AfD (extrême droite) au parlement régional.

Alors que des élections indécis doivent déterminer qui succèdera à Angela Merkel, l'initiative de la seule région dirigée par les Verts est devenue un thème de débat dans un pays où la fraude est évaluée à environ 50 milliards d'euros chaque année.

La candidate écologiste, Annalena Baerbock, s'est en effet dite favorable à une telle initiative à l'échelle du pays. "Pour lutter contre la criminalité économique et financière, il faut aussi protéger les lanceurs d'alerte , c'est évident", a justifié le co-président des Verts, Robert Habeck.