Fraude aux prestations sociales : un milliard d'euros détecté en 2019, selon la Cour des comptes

"La lutte contre les fraudes se concentre sur la recherche a posteriori des irrégularités, alors que celles-ci pourraient souvent être empêchées a priori, dès la gestion courante des prestations", ont regretté les sages de la rue Cambon.

Une femme entre dans une antenne d'une Caisse d'allocations familiales. ( AFP / PHILIPPE HUGUEN )

A combien se monte la fraude aux prestations sociales ? Dans un rapport rendu public mardi, la Cour des comptes indique qu'en 2019 les principaux organismes sociaux ont détecté et donc évité un milliard d'euros de préjudices de fraudes aux prestations sociales. Un chiffre qui reflète qu'une partie de la fraude sociale, que les sages se sont bien gardés de chiffrer. "Ce qu'il n'est pas possible de chiffrer de manière fiable, et bien nous ne le chiffrons pas. Notre priorité c'est l'examen des faits dûment étayé", a expliqué Pierre Moscovici, premier président de l'institution, en présentant ce rapport devant la commission des affaires sociales du Sénat.

Néanmoins, Pascal Brindeau, rapporteur (UDI) de la commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur le même sujet, a estimé auprès du Parisien qu'au total, la fraude aux prestations sociales pourrait atteindre "14 milliards, voire encore davantage" . Cette commission doit publier ses travaux en début de semaine prochaine.

Faute de pouvoir chiffrer de manière fiable la fraude aux prestations sociales, la Cour des comptes a formulé dans son rapport 15 propositions visant à mieux "mesurer l'ampleur" du phénomène et à en "tarir les possibilités". Première recommandation : "assécher à la source une grande partie des risques de fraude" en croisant en tous sens les fichiers sociaux, fiscaux, bancaires, mais aussi consulaires et scolaires, afin de vérifier les identités et les revenus des bénéficiaires.

L'Assurance maladie est en particulier priée de faire le ménage parmi ses quelque 3 millions d'assurés ne résidant plus en France de manière stable mais dont les droits n'ont pas été clôturés, et parmi les 152.000 détenant encore "plusieurs cartes Vitale actives". Professionnels de santé et hôpitaux sont également dans le collimateur de la Cour des comptes, qui veut "développer la prescription électronique", multiplier les "contrôles automatisés" de factures et faciliter le "déconventionnement" des soignants fautifs.

Chose rare, l'institution préconise par ailleurs de "renforcer les effectifs consacrés à la réalisation de contrôles" , aujourd'hui de l'ordre de 4.000 équivalents temps plein, et de créer une "unité spécialisée (...) dans la répression des agissements criminels et la cybercriminalité". "La lutte contre les fraudes se concentre sur la recherche a posteriori des irrégularités, alors que celles-ci pourraient souvent être empêchées a priori, dès la gestion courante des prestations", souligne en outre la Cour des comptes.