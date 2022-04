Fraude aux chèques: la Banque de France renforce la sécurité et appelle à la vigilance

La Banque de France a décidé de renforcer la sécurité concernant les chèques bancaires, moyen de paiement le plus fraudé, et appelé mercredi dans un communiqué les établissements bancaires et les utilisateurs à plus de prudence.

En 2020, le chèque a représenté 42% du total de la fraude sur les moyens de paiement scripturaux, soit 538 millions d'euros. Le taux de fraude est également le plus élevé à 0,088%, c'est-à-dire qu'il y a 8,80 euros de fraude pour 10.000 euros de paiement.

C'est également le seul moyen de paiement dont le taux de fraude a connu une "hausse significative" en 2020.

Face à ce constat, "la Banque de France a décidé de renforcer les exigences de son référentiel de sécurité du chèque (RSC) pour retranscrire les recommandations de l'Observatoire (de la sécurité des moyens de paiement) et assurer leur mise en oeuvre", a déclaré la banque centrale dans son communiqué.

A travers ce nouveau référentiel de sécurité, la Banque de France appelle les établissements à "renforcer la surveillance des remises frauduleuses de chèque" et à "améliorer la lutte contre les chèques perdus et volés, en renforçant la sécurité de l'acheminement des chéquiers, la qualité des procédures de mises en opposition et la diffusion d'outils de contrôle de la régularité des chèques".

Elle a en outre demandé à "maintenir la vigilance" sur les caractéristiques physiques des chèques afin de "limiter les risques de falsification et de contrefaçon".

La banque centrale a également renouvelé son appel à la prudence auprès des utilisateurs de chèques.

En décembre, elle avait communiqué sur le sujet et avait par exemple conseillé d'écrire à l'encre noire, de tracer des traits horizontaux pour ne pas laisser d'espace libre sur l'ordre ou le montant, ou encore de ne jamais encaisser un chèque qui ne correspond pas à ce qui a été convenu.