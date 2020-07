Fraude au chômage partiel : Elisabeth Borne annonce un renforcement des contrôles

Tout juste nommée ministre du Travail, Elisabeth Borne a averti les entreprises ayant fraudé le système de chômage partiel.

La ministre du Travail Elisabeth Borne à Matignon. ( AFP / Anne-Christine POUJOULAT )

"Je trouve ça scandaleux". Au micro d'Europe 1, la ministre du Travail, Elisabeth Borne, n'a pas masqué son agacement quant aux entreprises qui fraudent le dispositif de chômage partiel, vendredi 10 juillet.

Ce mécanisme permet d'éviter de licencier un salarié grâce à une prise en charge par l'État, à hauteur de 84%, de son salaire.

"Des sanctions pénales"

Un comportement qui choque Elisabeth Borne, au moment "où tous les Français ont à coeur que notre pays sorte plus fort de la crise".

Le gouvernement entend désormais se lancer dans une chasse aux fraudeurs. "On va accroître les contrôles, a indiqué la ministre. C'est des fraudes pénales, ils auront les sanctions pénales qui vont avec (...) et ils n'auront plus d'aides de l'État".

En plein cœur de la crise, Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie, avait déjà indiqué que les entreprises qui verseraient des dividendes à leurs actionnaires devraient rembourser les aides perçues par l'État dans le cadre du chômage partiel.