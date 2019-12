Fraude à la CAF : un couple trahi par Facebook

Une femme de 50 ans bénéficiait de nombreuses prestations sociales en tant que mère célibataire isolée. Pourtant, en explorant son profil Facebook, les agents de la Caisse d'allocations familiales (CAF) des Alpes-de-Haute-Provence se sont aperçus qu'elle vivait au quotidien avec un compagnon. Une vie conjugale qu'elle n'avait volontairement jamais déclaré à l'organisme, comme le rapporte le Dauphiné.Au total, entre 2014 et 2018, la quinquagénaire a indûment perçu 25 122 euros de prestations sociales. La fraudeuse et son conjoint ont reconnu les faits et ont tous deux écopé d'une amende de 1 500 euros avec sursis. La CAF demande désormais le remboursement des sommes versées, ainsi que des dommages et intérêts. L'affaire a été renvoyée en mai.Près de 305 millions d'euros de fraudes à la CAF en 2018Croisement automatisé des données avec Pôle emploi, réclamation de justificatifs, contrôle à domicile et visite des profils sur les réseaux sociaux? Les Caisses d'allocations familiales renforcent leurs capacités de détection des fraudes.En 2018, près de 45 000 fraudes sont recensées pour un montant estimé à 304,6 millions d'euros. Dans les deux tiers des cas, les fraudes sont liées à de fausses déclarations ou des omissions afin de percevoir les minima sociaux, les aides au logement ou encore les prestations familiales.Source : Caf.frLes fraudes aux minima sociaux (RSA et prime d'activité) représentent à elles...