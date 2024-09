Frappes israéliennes sur le Liban, après l'échec d'un appel au cessez-le-feu

Secouristes dans le village de Chebaa, dans le sud du Liban, après une frappe israélienne le 27 septembre 2024 ( AFP / Rabih DAHER )

Israël a mené vendredi des dizaines de frappes aériennes au Liban contre le Hezbollah, qui a tiré des roquettes vers le territoire israélien, après l'échec d'un appel international au cessez-le-feu parrainé par les Etats-Unis et la France.

Depuis lundi, les bombardements massifs menés par Israël contre le mouvement islamiste libanais, soutenu par l'Iran et allié du Hamas palestinien, ont fait plus de 700 morts au Liban, selon les autorités, dont de nombreux civils.

Face à l'escalade militaire qui menace d'entraîner le Proche-Orient dans la guerre, les Etats-Unis et la France, rejoints par de nombreux pays occidentaux et arabes, ont lancé un appel à un cessez-le-feu de 21 jours, rejeté jeudi par Israël qui a promis de combattre le Hezbollah "jusqu'à la victoire".

Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, doit prononcer un discours vers 13H30 GMT devant l'Assemblée générale des Nations unies à New York.

Forces de sécurité israéliennes déployées à Rosh Pina, une ville de Haute Galilée dans le nord d'Israël, après un tir de roquette depuis le Liban, le 26 septembre 2024 ( AFP / Menahem KAHANA )

L'armée israélienne a annoncé vendredi avoir mené "des dizaines de frappes" contre le Hezbollah, dont les roquettes visent presque quotidiennement le nord d'Israël depuis l'attaque sans précédent lancée le 7 octobre 2023 par le Hamas sur le sol israélien, qui a déclenché la guerre dans la bande de Gaza.

Le puissant mouvement libanais a promis de continuer ses attaques "jusqu'à la fin de l'agression à Gaza".

Au total, plus de 1.500 personnes ont été tuées au Liban depuis le début des tirs transfrontaliers il y a près d'un an, selon les autorités de ce pays, soit plus que les 1.200 morts en 33 jours de guerre entre Israël et le Hezbollah en 2006.

- "La guerre à nos portes" -

Soldats libanais déployés dans la banlieue sud de Beyrouth après une frappe israélienne, le 26 septembre 2024 ( AFP / Fadel ITANI )

Vendredi, l'armée israélienne a annoncé avoir visé "des infrastructures terroristes" du Hezbollah "dans de nombreux secteurs du sud du Liban" et riposté à un tir de roquettes vers Haïfa, le grand port du nord d'Israël.

Le Hezbollah a revendiqué des tirs sur le secteur de Kyriat Ata, dans la baie d'Haïfa, qui abrite de nombreuses industries, notamment de défense.

L'armée a également indiqué avoir intercepté quatre drones tirés depuis le Liban vers la zone frontalière de Rosh Hanikra.

Le mouvement islamiste a affirmé de son côté avoir tiré des roquettes sur Tibériade, une ville de Basse Galilée à une trentaine de kilomètres au sud de la frontière, en riposte aux frappes "sauvages" d'Israël contre les localités et les civils libanais.

Frappe israélienne dans le secteur de Jabal al-Rihan, dans le sud du Liban, le 26 septembre 2024 ( AFP / Rabih DAHER )

Cinq militaires syriens ont par ailleurs été tués dans une frappe israélienne sur une position proche de la frontière avec le Liban, selon l'agence officielle Sana.

Les bombardements israéliens ont jeté 118.000 personnes cette semaine sur les routes au Liban, selon l'ONU, dont des dizaines de milliers sont entrées en Syrie.

Des habitants du Liban fuyant les frappes israéliennes arrivent du côté syrien au poste-frontière de Jdeidat Yabous, le 25 septembre 2024 ( AFP / LOUAI BESHARA )

Hassan Slim est parti avec sa mère, cherchant refuge dans ce pays en miettes après des années de guerre civile. "On évitait la Syrie à cause de la guerre, mais aujourd'hui la guerre est à nos portes", a confié ce chômeur libanais de 24 ans.

Rejetant l'appel international au cessez-le-feu, Benjamin Netanyahu a assuré jeudi que l'armée poursuivrait son combat contre le Hezbollah "avec toute la force nécessaire".

Son ministre des Affaires étrangères, Israël Katz, a affirmé que ce combat continuerait "jusqu'à la victoire" et qu'il n'y aurait "pas de cessez-le-feu dans le nord".

- "Guerre dévastatrice" -

Carte de Beyrouth localisant les endroits où responsables du Hamas ou du Hezbollah ont été visé ou tués par des frappes israéliennes ou attribuées à Israël depuis début 2024 ( AFP / Cléa PECULIER )

Le secrétaire américain à la Défense Lloyd Austin a mis en garde jeudi contre une "guerre totale" qui "serait dévastatrice pour Israël et le Liban", estimant qu'un cessez-le-feu pourrait aussi permettre de conclure un accord de trêve à Gaza.

Israël avait annoncé à la mi-septembre avoir déplacé le "centre de gravité" de ses opérations, concentrées jusque là sur la bande de Gaza, vers le nord du pays, pour permettre le retour de dizaines de milliers d'habitants qui ont fui depuis près d'un an les tirs de roquettes du Hezbollah.

L'escalade militaire s'est aggravée depuis la vague d'explosions meurtrières des appareils de transmission du Hezbollah, attribuée à Israël, les 17 et 18 septembre au Liban, puis une frappe israélienne le 20 septembre sur la banlieue sud de Beyrouth qui a décapité l'unité d'élite du mouvement.

Mercredi, le chef d'état-major de l'armée israélienne, le général Herzi Halevi, a demandé aux soldats de se préparer pour une possible incursion terrestre au Liban.

Secouristes israéliens à Safed, dans le nord d'Israël, après un tir de roquette depuis le Liban sur cette ville, le 25 septembre 2024 ( AFP / Jalaa MAREY )

Selon le gouvernement israélien, 9.360 roquettes et missiles ont été tirés sur Israël en près d'un an.

"C'est une véritable angoisse. Nous ne savons pas ce qui va se passer, si les roquettes vont se rapprocher, si elles vont atteindre Haïfa", a témoigné Fida Khoury, une habitante de cette ville âgée de 28 ans.

Inscription sur un mur en signe de solidarité entre la bande de Gaza et le Liban, à Khan Younès dans le sud du territoire palestinien, le 26 septembre 2024 ( AFP / Eyad BABA )

L'armée israélienne a par ailleurs annoncé avoir intercepté un missile tiré dans la nuit de jeudi à vendredi depuis le Yémen, d'où les rebelles houthis, eux aussi soutenus par l'Iran, ont déjà lancé plusieurs attaques contre Israël.

Pendant ce temps, Israël poursuit son offensive dans la bande de Gaza, lancée le 7 octobre 2023 en riposte à l'attaque du Hamas qui a entraîné la mort de 1.205 personnes, majoritairement des civils, selon un décompte de l'AFP basé sur les chiffres officiels israéliens incluant les otages morts ou tués à Gaza.

Haïfa, le grand port du nord d'Israël, le 26 septembre 2024 ( AFP / Ahmad GHARABLI )

Sur 251 personnes enlevées, 97 sont toujours retenues à Gaza dont 33 sont déclarées mortes par l'armée.

En représailles, Israël a promis de détruire le Hamas, au pouvoir dans le territoire palestinien depuis 2007 et qu'il considère comme une organisation terroriste de même que les Etats-Unis et l'Union européenne.

Son offensive à Gaza a fait jusqu'à présent 41.534 morts, majoritairement des civils, selon les données du ministère de la Santé du gouvernement du Hamas, jugées fiables par l'ONU, et y a provoqué un désastre humanitaire.