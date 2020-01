Frappes iraniennes contre des soldats américains : ce que l'on sait

Il n'aura fallu que quelques jours à la République islamique d'Iran pour mettre en œuvre sa réponse après l'assassinat ciblé du général Qassem Soleimani. Téhéran avait promis une réponse militaire, elle est intervenue après le deuil national. L'ayatollah Ali Khamenei, le n° 1 de la République islamique, a prévenu que d'autres actions pourraient venir.Les frappesSelon le Pentagone américain, plus d'une douzaine de missiles ont été lancés mercredi à 1h30 (23 heures mardi, heure de Paris) depuis l'Iran contre les bases d'Al Assad et d'Erbil, en Irak, où des soldats américains stationnaient. Le commandement militaire irakien a estimé de son côté que 22 missiles avaient été tirés « entre 1h45 et 2h15 » (23h45 et 0h15 en France) : 17 sur la base aérienne d'Aïn al-Assad, 5 sur des installations de la coalition internationale de lutte contre Daech pilotée par les Etats-Unis dans la ville d'Erbil.Le site Internet iranien Mashregh, proche des Gardiens de la Révolution, assure, lui, que plus d'une trentaine de missiles ont visé la base d'Al-Assad. Les médias publics iraniens diffusent ensuite des images de l'opération baptisée « martyre Soleimani », affirmant qu'il s'agissait bien du lancement des missiles de ce mercredi. VIDÉO. L'Iran tire des missiles sur des bases irakiennes abritant des soldats américains Le timing1h45, c'est l'heure à laquelle vendredi dernier un drone américain a ciblé les voitures qui convoyaient jusqu'à l'aéroport de Bagdad, capitale de l'Irak, le général Qassem Soleimani, puissant chef des forces al-Qods, les forces spéciales des Gardiens de la Révolution. Sa mort a été suivie par quatre jours de deuil national et de manifestations de tristesse et de colère, d'abord en Irak, puis en Iran où, à grand renfort d'images transmises par les médias iraniens au monde entier, Téhéran a voulu démontrer l'immense popularité de Soleimani et ...