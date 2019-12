Frappes américaines en Irak : cinq minutes pour comprendre ce regain de tensions

Les Etats-Unis ont procédé dimanche à des frappes aériennes en Irak et en Syrie contre une milice liée au Hezbollah iranien, le Kataëb Hezbollah. Preuve que les Américains prennent la menace très au sérieux, le secrétaire d'État Mike Pompeo, le secrétaire à la Défense Mark Esper et le conseiller à la sécurité nationale Robert O'Brien ont tenu une conférence de presse depuis Mar-a-Lago, en Floride, où ils étaient venus informer le président Trump de la situation.Onze attaques en deux moisDepuis le 28 octobre, onze attaques à la roquette ont visé des bases où sont postés des soldats ou des diplomates américains, et jusqu'à l'ambassade américaine dans l'ultra-sécurisée « zone verte » de Bagdad. Les dix premières attaques ont fait un mort et des blessés parmi les militaires irakiens.Le 3 décembre, cinq roquettes sont tombées sur la base aérienne d'Ain al-Asad. Le vice-président américain avait passé les troupes en revue quatre jours plus tôt, un signal particulièrement inquiétant.Le vase a réellement débordé vendredi lorsqu'une pluie de roquettes - 36 - s'est abattue sur une base militaire irakienne à Kirkouk accueillant les forces de l'opération américaine Inherent Resolve. Un chef d'entreprise américain, venu en tant que consultant, a été tué, quatre militaires américains blessés, ainsi que deux soldats irakiens.« Nous n'allons pas laisser la République islamique d'Iran mettre en danger des hommes et des femmes américains », a martelé Mike Pompeo depuis Mar-a-Lago. « Nous mènerons des actions supplémentaires si nécessaire afin d'agir pour notre autodéfense et pour dissuader des milices ou l'Iran », a prévenu Mark Esper.L'Irak, tiraillé entre ses deux alliés historiquesAu mois de mai, Mike Pompeo s'est rendu à Bagdad pour obtenir des autorités irakiennes qu'elles protègent les intérêts américains sur son territoire. Lors de rencontres avec le Premier ministre ...