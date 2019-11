Frappé par une cyberattaque, le CHU de Rouen a tourné au ralenti ce week-end

« On a beau le savoir, on oublie toute la place que l'informatique prend dans notre travail. Là, c'était chaud », admet un membre du personnel soignant croisé ce dimanche 17 novembre au matin à la sortie de l'hôpital.Vendredi, vers 19h45, une cyberattaque d'ampleur a touché le CHU de Rouen (Seine-Maritime). L'alerte a été donnée par le service informatique de l'établissement, qui a pris la décision dans la foulée de stopper l'ensemble des ordinateurs et des applications sur l'ensemble de ses cinq sites qui emploient environ 10 000 salariés et abritent près de 2500 lits.« C'était le retour à l'an I avec le papier et les stylos »« C'est une menace que nous prenons au sérieux. Nous avons un département dédié à la sécurisation de notre système d'information car chaque jour nous subissons des attaques de ce type », assure l'un des responsables de l'hôpital. « Dans la grande majorité des cas, elles n'ont pas de conséquence car elles sont bloquées par nos défenses. Mais cette fois, le virus a pu les déjouer et nous avons donc décidé de tout couper pour éviter qu'il ne s'étende ».Durant toute la journée de samedi, l'hôpital a donc dû fonctionner au ralenti. Scotchée sur la porte des urgences, une affiche rédigée au feutre demandait même « aux patients ne consultant pas pour une urgence vitale » de se rendre dans un autre établissement de soin.« C'était le retour à l'an 1 avec le papier et les stylos pour les entrées, les prescriptions, la collecte des données... », résume le responsable du principal hôpital de la région. « C'est d'autant plus compliqué que, depuis des années, les hôpitaux français tendent vers le zéro papier et donc toutes nos procédures sont dématérialisées au maximum ».« Nous n'avons reçu aucune demande de rançon »Dans la nuit de vendredi à samedi, et toute la journée de samedi, les informaticiens de l'hôpital se sont relayés pour ...