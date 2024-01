Franz Beckenbauer : la dernière marche de l’Empereur

Franz Beckenbauer, en 1976 sous le maillot du Bayern.

Franz Beckenbauer vient de mourir à 78 ans des suites d’une longue maladie. Le défenseur allemand le plus classieux de l’histoire du football laisse le souvenir d’un homme et d’un joueur qui gagnait (presque) toujours. Et pas seulement qu’à la fin...

Revêtu du maillot rouge vif de la Tchécoslovaquie, Franz Beckenbauer n’a jamais été aussi beau. Tête haute, buste droit, regard franc, son charisme aristocratique irradie. Même dans la défaite. En ce soir du soir du 20 juin 1976 au stade de l’Étoile rouge de Belgrade, la RFA dont il est le capitaine vient de perdre la finale des championnats d’Europe sur une inspiration insensée du moustachu Antonin Panenka (2-2, 5 tirs au but à 3). Un détail révèle une incongruité persistante : le Kaiser, habituel souleveur de trophées, garde ce soir-là les bras ballants, flottant le long du corps. C’est qu’on avait vraiment fini par croire que le Kaiser était tout simplement invincible. À Belgrade, une victoire à l’Euro 76 devait compléter un palmarès illimité au soir de célébrer sa centième sélection. Champion d’Europe 1972 et champion du monde 1974 avec la Mannschaft , triple vainqueur de la Coupe d’Europe des clubs champions (ex-Ligue des Champions) en 1974, 1975 et 1976 avec le Bayern Munich, le Kapitän des Blancs de RFA et des Rouges bavarois était devenu le symbole réellement impérial d’un football allemand über alles . À la fin de cette année 1976, à 31 ans, il remportera même son second Ballon d’or, après celui de 1972, ainsi que la première Coupe intercontinentale du Bayern. Comme les derniers feux de l’astre incandescent qu’il avait été depuis la Coupe du monde 1966…

Franz Beckenbauer symbolise le football et une mentalité de vainqueur. Par-dessus tout, il a offert la Coupe du monde à son pays. Nous sommes tous fiers de lui.…

Par Chérif Ghemmour pour SOFOOT.com