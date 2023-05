Frank Schmidt et Heidenheim : les noces de saphir

A 49 ans, Frank Schmidt vient d’écrire une des pages les plus marquantes du football allemand en emmenant son FC Heidenheim en Bundesliga pour la première fois. “Son”, car quand on entraîne le même club depuis presque 16 ans, l’affaire devient forcément un peu personnelle.

Il y a des gens qui portent franchement mal leur nom. Tim Kleindienst par exemple. En français, son patronyme signifie “petit service”, mais c’est bien un sacré coup de main que l’attaquant d’1,94m a donné à son club, le 1. FC Heidenheim, sur la pelouse du Jahn Ratisbonne. Rembobinons : dimanche dernier, Heidenheim est malmené en Bavière et perd 2-0 à l’heure de jeu. À ce moment-là, les locaux sont maintenus en 2.Bundesliga et, plus haut au classement, les visiteurs ont entre les mains un ticket pour les barrages d’accession. Sauf que tout ne se passe pas comme prévu : dans la foulée, Heidenheim revient au score grâce à un CSC, obtient un penalty dans le temps additionnel… Et puis Tim Kleindienst rend son gros petit service en marquant le but de la victoire (2-3) à la 90 e +9 qui chamboule tout le podium, envoie Hambourg en barrage et offre le titre… au FC Heidenheim. Le club du Bade-Wurtemberg n’a pu recevoir son trophée que le lendemain, les officiels de la Ligue n’ayant pas parié une seconde sur un tel scénario. Forcément, la conférence de presse qui s’ensuit est quelque peu chahutée : douche à la bière, chants, musique de teuf… Tout ça n’est pas du goût de l’entraîneur, Frank Schmidt, lui dont le nom équivaut à Jean Dupont en allemand : « C’est bon les gars, ça suffit. Ou alors, on s’entraîne encore une semaine de plus, moi je m’en fous ! » Rabat-joie, le Frank ? Respectueux plutôt, en témoignent ses excuses dans la foulée : à cause de cette mini-remontada, Ratisbonne a été relégué en D3.

Un cadeau pas si empoisonné

Cela dit, pas la peine d’avoir le triomphe modeste : cette promotion qui fait du FC Heidenheim le 57 e club à découvrir la Bundesliga depuis sa création en 1963 est une sacrée récompense pour l’homme qui entraîne l’écurie de cette petite ville souabe de 50 000 habitants. Et ce depuis la naissance du club. En 2007, Frank Schmidt met un terme à sa carrière de modeste défenseur professionnel, pendant laquelle il aura facturé quelques apparitions en D2 du côté d’Aix-la-Chapelle et de Mannheim, avant un dernier tour de piste à Heidenheim, sa ville natale. 2007, c’est aussi l’année lors de la

Par Julien Duez pour SOFOOT.com