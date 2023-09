Frank Rubio bat le record du séjour spatial le plus long pour un Américain

L'astronaute de la Nasa Frank Rubio le 21 septembre 2022 avant son décollage vers la Station spatiale internationale depuis le Kazakhstan, à bord d'une fusée russe ( AFP / NATALIA KOLESNIKOVA )

Frank Rubio est devenu cette semaine l'Américain ayant passé le plus long séjour dans l'espace, en dépassant les 355 jours consécutifs, alors qu'il ne devait à l'origine rester que six mois dans la Station spatiale internationale.

"Cela a été un incroyable défi, mais aussi par d'autres aspects une incroyable bénédiction", a-t-il déclaré mercredi depuis la station spatiale (ISS), lors d'une discussion retransmise en direct avec le patron de la Nasa.

"J'ai hâte d'atteindre les 365" jours, a ajouté l'astronaute, médecin de formation et pilote d'hélicoptère. "Ce sera une étape importante à franchir pour notre nation."

Le précédent record pour un Américain avait été établi en 2022 par l'astronaute Mark Vande Hei, avec 355 jours consécutifs. Le record absolu du plus long séjour spatial est détenu par le cosmonaute russe Valéri Poliakov, avec 437 jours.

Lorsque Frank Rubio rentrera sur Terre, normalement le 27 septembre, il aura passé 371 jours dans l'espace.

Il avait pourtant décollé, en septembre 2022 à bord d'une fusée russe, en pensant partir pour une mission classique de six mois, en compagnie de deux cosmonautes russes.

Mais le vaisseau Soyouz qui devait les ramener -- comme toujours resté arrimé à l'ISS le temps de leur mission afin de pouvoir servir de véhicule de secours si besoin -- a subi une fuite en décembre, probablement due à un impact de micrométéorite.

Par précaution, l'agence russe Roscosmos a fait revenir ce vaisseau, et en a envoyé un autre, à vide. Frank Rubio et ses deux collègues ont ainsi assuré la mission de l'équipage qui devait initialement arriver à bord de ce deuxième vaisseau et les remplacer.

Durant son séjour dans l'ISS, Frank Rubio, d'origine hispanique, aura vu arriver et repartir d'autres équipages, y côtoyant au total pas moins de 28 personnes de multiples nationalités, a-t-il relevé mercredi.

"Si je compte bien, cela représente presque 5% de toutes les personnes s'étant déjà rendues dans l'espace, ce qui est assez incroyable", a-t-il dit.

Il a énuméré les nombreuses expériences scientifiques réalisées à bord. "Quand vous êtes là pour un certain temps, vous vous concentrez vraiment sur le travail, et parfois vous oubliez d'apprécier le fait que vous flottez avec cette vue incroyable en dessous", a-t-il raconté.

Mais il a reconnu que l'expérience n'avait pas toujours été facile.

"Dans la station, vous êtes limité à l'équivalent d'une maison de cinq chambres, donc psychologiquement, pendant un an, c'était un petit défi", a-t-il confié.

L'ancienne astronaute de la Nasa Peggy Whitson détient elle le record américain du nombre de jours passés dans l'espace au cours d'une vie, avec 675 jours durant plusieurs missions différentes.