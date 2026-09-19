Frank Lampard et Coventry enfin victorieux en Premier League

Envolée la cuillère de bois ! Et si Coventry se mettait à croire au maintien ? Ce samedi soir, les joueurs de Frank Lampard ont décroché leur toute première victoire de cette saison de Premier League , qui plus est à l’extérieur. Sur la pelouse de Nottingham Forest, le promu l’a emporté par le plus petit écart (0-1), grâce à un tir foudroyant de Jay Dasilva, vainqueur de son duel à bout portant contre Matz Sels. Les Sky Blues se sont fait peur en fin de rencontre après l’égalisation d’Igor Jesus à la toute fin du temps réglementaire, avant la VAR n’annule le but du Brésilien pour une faute commise sur Caleb Yirenkyi.

Meilleur que Tottenham

Avec ce premier succès ric-rac, assorti de trois points bienvenus après quatre défaites consécutives, Coventry abandonne sa place de lanterne rouge, désormais occupée par Fulham . Cependant, les Londoniens reçoivent Manchester United ce dimanche et peuvent, en cas de victoire, sortir à leur tour de cette situation inconfortable. A ce moment-là, le bonnet d’âne reviendrait à… Tottenham, défait plus tôt dans l’après-midi de ce samedi par Aston Villa et provisoirement avant-dernier.…

JD pour SOFOOT.com