Francophonie : trois Africaines et un Roumain en lice pour le poste de secrétaire général

L'actuelle secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie Louise Mushikiwabo lors d'un sommet à Djerba, en Tunisie, le 20 novembre 2022 ( AFP / FETHI BELAID )

Quatre candidats sont en lice pour l'élection au poste de secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie (OIF), qui aura lieu lundi en clôture d'un sommet qui se tient à Phnom Penh, au Cambodge.

Coumba Ba, la discrète

Chirurgienne-dentiste de formation, cette Mauritanienne de 56 ans s'est lancée en politique en 2005 et a occupé plusieurs postes de ministre dans son pays (Fonction Publique, Jeunesse et Sports, Affaires africaines...). Elle est actuellement conseillère du président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani et envoyée spéciale auprès de l'OIF.

La candidate mauritanienne au poste de secrétaire général de l'OIF Coumba Ba à Neuilly-sur-Seine, dans les Hauts-de-Seine, le 10 juin 2026 ( AFP / Geoffroy VAN DER HASSELT )

Sa candidature est celle d'une "neutralité constructive", fidèle à la ligne diplomatique de son pays, "qui se trouve au carrefour du monde arabe, de l'Afrique subsaharienne, du Sahel, et qui est un passage pour l'Europe".

Elle revendique sa discrétion "sahélienne". "J'ai conseillé cinq chefs de l'État, j'ai appris à avoir un profil de discrétion", explique-t-elle à l'AFP, en soulignant que cette fonction l'a amenée à côtoyer les dirigeants du continent.

"Mais mes postes ministériels m'ont aussi conduite dans la lumière. Là, c'est assumer, diriger, organiser, tenir un cap, donner des résultats", ajoute-t-elle.

Elle est issue d'une famille d'instituteurs de l'ethnie peule. "J'ai entendu le français depuis toute petite et mon père parlait tout le temps d'André Malraux, de Montesquieu, à tel point que je pensais que c'était ses amis".

Dacian Ciolos, l'expérience du pouvoir

Des quatre candidats en lice, le Roumain de 57 ans présente le CV le plus prestigieux : ancien Premier ministre de Roumanie (2015-2017), commissaire européen à l'agriculture (2010-2014), député européen (2019-2024) et chef du groupe parlementaire Renew au Parlement européen (2019-2021).

L'ancien Premier ministre roumain et candidat au poste de secrétaire général de l'OIF Dacian Ciolos à l'ambassade de Roumanie à Paris, le 21 mai 2026 ( AFP / Joël SAGET )

"Dans mes différentes fonctions, j'ai appris à médier entre des intérêts différents, des Etats différents ; j'ai géré des budgets énormes quand j'étais responsable de la politique agricole au niveau européen ; j'ai eu l'occasion à la tête du gouvernement de la Roumanie et au niveau européen de travailler avec des bailleurs de fonds internationaux, européens, des banques de développement", fait-il valoir à l'AFP.

Il dit vouloir donner "plus de visibilité" à l'OIF et faire de la langue française une "langue d'opportunités" dans le secteur économique notamment.

"Je suis moi-même un bénéficiaire du rayonnement de la langue française", explique-t-il en racontant son parcours : ses études d'agronomie en France - à Rennes et Montpellier - grâce à des bourses avant d'embrasser une carrière politique débutée en 2007 comme ministre de l'Agriculture.

Il est marié à une Française, rencontrée durant ses études.

Juliana Lumumba, étendard de la RDC

Son nom résonne puissamment sur le continent africain, et même au-delà. Son père Patrice Lumumba était une figure des luttes anticoloniales, du panafricanisme et héros de l'indépendance du Congo (devenu RDC) assassiné en 1960.

Son programme se fonde notamment sur le développement des échanges interculturels, un travail avec les "langues soeurs" qui cohabitent avec le français dans les Etats membres, un "pacte climatique francophone"...

Juliana Amato Lumumba, ex-ministre de la Culture de RDC et fille du leader congolais assassiné Patrice Lumumba, à Paris le 22 mai 2026 ( AFP / Joël SAGET )

Cette septuagénaire a grandi en Égypte, où son père l'a faite exfiltrer avec ses frères, avec l'accord de Gamal Abdel Nasser. "Je suis le produit de cette solidarité africaine", dit-elle à l'AFP, soulignant que le français est "une langue de dialogue, une langue d'ouverture".

Elle a fait ses études supérieures à Paris, à l'EHESS (DEA en sciences politiques et sociologie de la défense).

Cette polyglotte (français, anglais, arabe, lingala, swahili...) a été ministre de la Culture en RDC et secrétaire générale de l'Union des Chambres de Commerce Africaines (UACCIAP), "qui regroupe 42 chambres de commerce, francophones, lusophones, arabophones et francophones".

Elle est mère de deux enfants et grand-mère.

Louise Mushikiwabo, femme de caractère et de réseau

Elue secrétaire générale de l'OIF en 2018, cette fidèle du président rwandais Paul Kagame est devenue la première femme africaine à la tête de l'organisation. Elle brigue un troisième mandat, avec pour ambition d'accélérer sur des programmes qu'elle a lancés dans le numérique, l'entrepreneuriat ou l'emploi des jeunes.

Elle avait auparavant passé neuf ans à la tête du ministère des Affaires étrangères (2009-2018), après un an comme ministre de l'Information et porte-parole du gouvernement.

L'actuelle secrétaire générale de l'OIF, la Rwandaise Louise Mushikiwabo, à son arrivée à un dîner d'Etat au palais de l'Elysée à Paris, le 2 juin 2026 ( AFP / Ludovic MARIN )

A la tête de la diplomatie rwandaise, elle s'était affirmée par son volontarisme, défendant son pays avec verve et contribuant à en faire un acteur majeur sur la scène politique africaine.

Benjamine d'une famille tutsi de neuf enfants, Louise Mushikiwabo a échappé au génocide qui a ravagé le Rwanda en 1994 car elle résidait depuis 1986 aux États-Unis, où elle était restée travailler après des études de langue à l'université du Delaware. Elle est mariée à un Américain.

Huit membres de sa famille périront dans cette tragédie, dont son frère Lando Ndasingwa, seul ministre tutsi dans le dernier gouvernement du président Juvénal Habyarimana, dont l'assassinat déclencha le génocide mené par les extrémistes hutus.