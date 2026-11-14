Francophonie : pour barrer la route au Rwanda, la RDC prête à se rallier au candidat roumain

La secrétaire générale de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF), Louise Mushikiwabo, avant un dîner à l'Elysée, Paris, le 2 juin 2026 ( AFP / Ludovic MARIN )

La République démocratique du Congo s'est dit "prête" samedi à retirer sa candidate de la course au poste de secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie (OIF) pour permettre un consensus autour du candidat roumain, à deux jours d'une élection source de vives tensions avec le Rwanda.

Depuis plusieurs semaines, Kinshasa pèse de tout son poids pour empêcher la réélection de la Rwandaise Louise Mushikiwabo, en poste depuis 2018 et qui brigue un troisième mandat lors du sommet de l'organisation au Cambodge.

Deuxième pays francophone au monde (57,3 millions de locuteurs, selon l'OIF), la RDC a menacé de quitter l'organisation en cas de réélection de la candidate de Kigali, qu'elle accuse de soutenir le groupe armé M23, qui combat dans ses provinces de l'Est.

Un tel départ constituerait un cinglant revers pour l'OIF, un peu plus d'un an après ceux de trois États du Sahel (Burkina Faso, Niger et Mali).

Les chefs d'État et de gouvernement des 53 États-membres de plein droit de l'OIF doivent désigner lundi le futur dirigeant, en clôture du sommet.

Juliana Lumumba, ancienne ministre de la Culture et fille du leader congolais assassiné Patrice Lumumba, Paris, le 22 mai 2026 ( AFP / JOEL SAGET )

Pour l'instant, quatre candidats sont officiellement en lice : outre Mme Mushikiwabo, la Congolaise Juliana Lumumba, l'ancien Premier ministre roumain et commissaire européen Dacian Ciolos et l'ancienne ministre mauritanienne Coumba Ba.

Mais samedi, la ministre congolaise des Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba Wagner, a affirmé avoir "lancé un appel à tous les États membres d'œuvrer en faveur d'un consensus" lors d'une réunion à huis clos des ministres des Affaires étrangères de l'OIF : "Dans cet esprit, nous serions prêts à retirer la candidature de notre candidate pour favoriser l'émergence d'un consensus".

Le gouvernement de Kinshasa s'est dit disposé à "examiner une démarche commune en faveur" de Dacian Ciolos qui, selon des sources interrogées par l'AFP, apparaît comme le principal rival de Louise Mushikiwabo.

Le Roumain a salué la position de Kinshasa, se disant "ouvert au dialogue entre tous les États et les gouvernements francophones afin de parvenir ensemble au consensus qui consolidera la légitimité et la crédibilité" de l'OIF.

"Pression"

Préparatifs pour le Sommet de la francophonie à Phnom Penh, le 11 novembre 2026 ( AFP / TANG CHHIN Sothy )

Face à ce qu'il qualifie de "retrait" congolais, le ministre rwandais des Affaires étrangères Olivier Nduhungirehe a assuré du maintien de la candidature de Mme Mushikiwabo.

Il a affirmé que Kigali avait "rejeté" une demande d'Emmanuel Macron, révélée par le magazine Jeune Afrique, faite à Paul Kagame de retirer la candidature rwandaise afin de permettre un consensus.

"Le Rwanda ne cède à aucune pression de quiconque, Emmanuel Macron ou n'importe qui d'autre. Nous sommes un État souverain", a-t-il lancé.

L'Élysée a affirmé avoir demandé, dans une position de "neutralité" en vertu de la présidence tournante de l'organisation qu'elle assure, aux deux pays rivaux de retirer leurs candidatures pour apaiser les tensions.

Dacian Ciolos, ancien Premier ministre roumain et commissaire européen, Paris le 21 mai 2026 ( AFP / Joel Saget )

Emmanuel Macron est arrivé samedi au Cambodge, où il doit poursuivre les consultations avec ses homologues, notamment africains. "Notre priorité, c'est l'unité qui est la condition de l'efficacité de l'OIF", affirme la présidence française, se disant "persuadée que le consensus est possible sur l'une des deux autres candidatures".

Sollicitée par l'AFP, l'équipe de campagne de Coumba Ba n'a pas souhaité réagir.

Poids de l'Afrique

Principal financeur de l'organisation avec la France, le Canada prône également le consensus.

l'ancienne ministre mauritanienne Coumba Ba, Paris, le 10 juin 2026 ( AFP / Geoffroy VAN DER HASSELT )

"Il est nécessaire d'être unis, nécessaire de renforcer l'OIF", a expliqué samedi à l'AFP la ministre canadienne des Affaires étrangères Anita Anand.

Olivier Nduhungirehe a déploré que la RDC soutienne un candidat non africain, continent qui représente 26 des 53 membres de plein droit de l'OIF et 65% des francophones (90% en 2050, selon des projections) dans le monde.

Depuis la création de la fonction de secrétaire général en 1997, trois sur quatre venaient d'Afrique (Boutros Boutros Ghali, Abdou Diouf, Louise Mushikiwabo).

Soucieux de donner des gages aux États africains, M. Ciolos a promis de nommer une Africaine comme numéro deux, au poste d'administratrice.