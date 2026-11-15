Francophonie : Macron appelle à l'"unité" et au "consensus" face aux tensions RDC-Rwanda

Le président français Emmanuel Macron (g.) est accueilli par le roi du Cambodge, Norodom Sihamoni, lors de la cérémonie d'ouverture du 20e sommet de l'Organisation internationale de la francophonie (OIF) à Phnom Penh, le 15 novembre 2026 ( AFP / Ludovic MARIN )

Emmanuel Macron a appelé dimanche, en ouverture du sommet de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF), à l'"unité" et au "consensus" à la veille de l'élection du nouveau secrétaire général, source de vives tensions entre la République démocratique du Congo et le Rwanda.

Les chefs d'Etat et de gouvernement des 90 membres de l'organisation, parmi lesquels le président français et le Premier ministre canadien Mark Carney, sont réunis pour deux jours à Phnom Penh, au Cambodge.

Mais les regards sont braqués sur les dirigeants congolais et rwandais, Felix Tshisekedi et Paul Kagame, dont la rivalité plane depuis plusieurs mois sur la Francophonie.

L'élargissement de l'OIF "nous impose de bâtir le consensus pour préserver l'union", a déclaré Emmanuel Macron dans un discours en ouverture du sommet: "Nous devons veiller à préserver ce qui fait sa force, à savoir son unité".

"La Francophonie que nous voulons n'est pas une Francophonie du repli ou des fractures internes", a-t-il insisté.

Juliana Amato Lumumba, ex-ministre de la Culture de la République démocratique du Congo et fille du dirigeant congolais assassiné Patrice Lumumba, pose lors d'une séance photo à Paris, le 22 mai 2026 ( AFP / JOEL SAGET )

Après huit ans et deux mandats de Louise Mushikiwabo, Kinshasa, qui accuse Kigali de soutenir le groupe armé rebelle du M23 dans ses provinces de l'est, s'oppose à une reconduction de la Rwandaise à la tête de l'OIF.

La RDC a présenté sa propre candidate, Juliana Lumumba, fille de la figure des luttes anticoloniales et du panafricanisme Patrice Lumumba. Sa candidature s'est retrouvée distancée dans cette course qui, outre Mme Mushikiwabo, compte l'ancien Premier ministre roumain Dacian Ciolos (2015-2017), ainsi que l'ancienne ministre mauritanienne Coumba Ba.

Depuis, le deuxième pays avec le plus de locuteurs après la France (57,3 millions selon l'OIF) a menacé de quitter l'organisation si la secrétaire générale sortante était réélue. Un tel départ serait un coup de tonnerre pour l'OIF, qui a déjà vu l'an dernier trois pays du Sahel (Burkina Faso, Mali, Niger) claquer la porte.

Les tensions ont encore monté samedi, quand Kinshasa s'est dit "prêt" à retirer la candidature de Mme Lumumba et envisager "une démarche commune en faveur" de Dacian Ciolos qui, selon des sources interrogées par l'AFP, apparaît comme le principal rival de Louise Mushikiwabo.

France et Canada pour un consensus

Le Rwanda a dénoncé une "pression" de Paris, affirmant avoir "rejeté" une demande faite par Emmanuel Macron à Paul Kagame de retirer la candidature rwandaise pour permettre un consensus.

Cette annonce a ravivé les récurrentes accusations sur l'influence française sur l'OIF, dont Paris est le principal financeur avec le Canada. "Avec cette intervention, on revient en arrière, avec l'idée que c'est la France qui choisit", glissait samedi un membre d'une délégation qui n'est pas africaine.

La France, qui avait soutenu Mme Mushikiwabo en 2018, assure respecter une obligation de "neutralité", en vertu de la présidence tournante de l'organisation qu'elle assure depuis deux ans et jusqu'à dimanche.

La présidence française a expliqué samedi avoir "suggéré une solution qui pourrait être le retrait des deux candidatures", congolaise et rwandaise, afin d'aboutir à un consensus.

Si le consensus, également souhaité par le Canada, est le mode traditionnel de désignation à l'OIF, l'organisation a adopté en 2022 une procédure prévoyant un vote à la majorité simple en l'absence de consensus.

"Confiance"

Le ministre rwandais des Affaires étrangères, Olivier Nduhungirehe, a assuré que Louise Mushikiwabo se maintiendrait jusqu'au bout. L'unité de l'OIF "ne suppose pas l'uniformité des positions", a affirmé cette dernière dimanche à la même tribune que M. Macron.

Dacian Ciolos a, lui, salué la "confiance" de Kinshasa envers sa candidature, se disant "ouvert au dialogue entre tous les États et les gouvernements francophones afin de parvenir ensemble au consensus qui consolidera la légitimité et la crédibilité" de l'OIF.

L'ancienne ministre mauritanienne Coumba Ba, Paris, le 10 juin 2026 ( AFP / Geoffroy VAN DER HASSELT )

Coumba Ba, dont le président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani est arrivé samedi matin au Cambodge, n'a pas réagi à l'annonce congolaise.

Olivier Nduhungirehe a fustigé que la RDC soutienne un candidat qui ne soit pas africain, continent qui représente 26 des 53 membres de plein droit de l'OIF et 65 % des francophones (90 % en 2050, selon des projections) dans le monde.

Depuis la création de la fonction de secrétaire général en 1997, trois sur quatre venaient d'Afrique (Boutros Boutros Ghali, Abdou Diouf, Louise Mushikiwabo).