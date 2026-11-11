Francophonie: l'OIF, une organisation qui s'étend mais peine à peser

Des ouvriers travaillent sur le site accueillant le 20e Sommet de la Francophonie à Phnom Penh, le 11 novembre 2026 au Cambodge ( AFP / TANG CHHIN Sothy )

Deuxième "bloc" international en nombre d'Etats membres, l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF), qui tient son sommet au Cambodge à partir de samedi, est une institution historique qui peine à trouver sa place dans un paysage multinational chahuté.

. Une extension au-delà des pays francophones

L'OIF a succédé en 2005 à l'Agence intergouvernementale de la Francophonie, elle-même héritière de l'Agence de coopération culturelle et technique (ACCT) fondée en 1970. Elle compte aujourd'hui 90 États et gouvernements membres: 53 membres de plein droit, 32 observateurs et cinq associés.

Outre des États, des gouvernements de provinces canadiennes (Québec, Nouveau-Brunswick...), de la fédération belge de Wallonie-Bruxelles, de Nouvelle-Calédonie et Polynésie française, du Land allemand de Sarre ou de l'Etat américain de Louisiane, y siègent également.

Initialement fondée sur la communauté linguistique, l'OIF s'est élargie à partir des années 1990 à des États n'ayant pas le français comme langue officielle: certains sont membres de plein droit (Roumanie, Chypre, Sao Tome e Principe...), d'autres associés (Émirats, Qatar, Serbie...) ou observateurs (Autriche, République dominicaine, Thaïlande...).

Ces adhésions ont suscité des débats sur l'identité de l'organisation. Un moratoire avait été décrété entre 2019 et 2024.

"L'adhésion à la Francophonie se fait parfois moins à l'égard du projet et des valeurs que d'enjeux plus régionaux: certains États frappent à la porte de l'OIF pour mieux savoir ce que leurs voisins y font. Ça a notamment été le cas de la Thaïlande ou du Ghana", souligne Frédéric Ramel, professeur à Sciences Po Paris.

Pour de nombreux États cherchant à diversifier leurs alliances, "l'OIF a l'avantage de compter de nombreux membres et d'être présente sur cinq continents", souligne Frédéric Turpin, professeur d'histoire contemporaine à l'université de Savoie.

. Un poids politique en recul

L'action de l'OIF s'étend bien au-delà de la promotion du français.

Sous la direction de l'ancien secrétaire général de l'ONU Boutros Boutros Ghali (1997-2002), puis de l'ex-président sénégalais Abdou Diouf (2002-2014), la Francophonie s'est notamment faite plus politique, avec des actions de coopération ou de médiation de crises (Comores, Madagascar, Togo...).

Elle assiste aussi des missions multinationales, notamment en formant au français des contingents envoyés en pays francophones, comme récemment des soldats kényans déployés en Haïti.

Elle dépêche des missions d'observation électorale, comme pour la présidentielle prévue dimanche au Cap-Vert.

"L'OIF a eu un succès tant que le multilatéralisme fonctionnait, avec une capacité à des compromis entre États, entre grandes organisations internationales. Mais aujourd'hui, elle ne pèse plus grand-chose", estime Frédéric Turpin.

. Une attractivité économique à développer

Depuis 2014, l'OIF a adopté une "Stratégie économique" visant à développer les échanges au sein de son espace et à peser dans l'économie mondiale.

Elle revendique aujourd'hui de concentrer 16,5% du PIB mondial, 20% du commerce de marchandises et 14% des réserves de ressources minières et énergétiques.

"C'est une façon de répondre aux demandes des populations, mais c'est une voie compliquée à concrétiser. Où est le poumon de l'économie à l'heure actuelle? Il est plutôt en Asie, avec des enjeux de chaînes d'approvisionnement notamment sur les technologies de pointe", souligne Frédéric Ramel.

Si l'OIF compte dans ses rangs plusieurs économies du G20 (France, Canada, Argentine, Mexique, Corée du Sud), elle apparaît moins attractive que le Commonwealth, qui compte dans ses rangs l'Inde, le Royaume-Uni, Singapour, le Canada et des locomotives économiques du continent africain (Afrique du Sud, Nigeria).

Certains membres de l'OIF ont également rejoint le Commonwealth (Rwanda, Gabon, Togo).

. Des secousses internes

En 2025, en rupture avec la France, les juntes au pouvoir au Niger, au Burkina Faso et au Mali ont quitté l'OIF, la qualifiant notamment d'"instrument politique téléguidé".

La critique contre la France n'est pas nouvelle. "La Francophonie n'est pas la Françafrique et la Francophonie n'est pas la France", martelait quelques mois plus tôt sa secrétaire générale Louise Mushikiwabo dans un entretien à l'AFP.

Si Paris n'a jamais dirigé l'organisation, il en est le premier bailleur (15,6 MEUR en 2025, 36% du budget) et son influence n'est pas négligeable. "C'est Jacques Chirac qui a imposé Boutros Boutros Ghali en 1997 et Abdou Diouf en 2002", rappelle Frédéric Turpin.

En 2018, le soutien d'Emmanuel Macron à la candidature de Louise Mushikiwabo, sur fond de rapprochement avec Kigali, avait été critiqué, certains accusant la France d'utiliser l'OIF pour ses intérêts diplomatiques.

La nomination de la Rwandaise avait été d'autant plus décriée qu'elle venait d'un État ayant décrété l'anglais comme première langue étrangère du pays et critiqué par plusieurs ONG au sujet des droits humains.