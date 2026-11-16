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Francophonie: l'élection du secrétaire général reportée d'un an, Mushikiwabo reste en poste
information fournie par AFP 16/11/2026 à 09:59

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Louise Mushikiwabo, secrétaire générale de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), lors du 20e Sommet de la Francophonie à Phnom Penh, le 16 novembre 2026 au Cambodge ( AFP / ANTHONY WALLACE )

Louise Mushikiwabo, secrétaire générale de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), lors du 20e Sommet de la Francophonie à Phnom Penh, le 16 novembre 2026 au Cambodge ( AFP / ANTHONY WALLACE )

L'élection du secrétaire général de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF) a été reportée d'un an, faute de consensus, ont indiqué lundi à l'AFP des sources proches à l'issue d'un sommet à Phnom Penh, au Cambodge, émaillé par de fortes tensions entre République démocratique du Congo et Rwanda.

La sortante rwandaise Louise Mushikiwabo, candidate à un troisième mandat, restera en poste jusqu'à la tenue du nouveau scrutin, auquel le Rwanda ne présentera pas de candidat, ont précisé ces sources.

Le report de l'élection est une première pour l'institution, qui avait toujours désigné son secrétaire général par consensus - Boutros Boutros Ghali, Abdou Diouf, Michaëlle Jean et Louise Mushikiwabo - depuis la création de la fonction en 1997.

Les deux principaux bailleurs de l'OIF, la France et le Canada, ont appelé à l'unité, mais aucun compromis n'a pu être trouvé après deux jours d'intenses tractations en coulisses à Phnom Penh au milieu d'un bras de fer entre la RDC et le Rwanda.

Louise Mushikiwabo, secrétaire générale de l'OIT, et le Premier ministre canadien Mark Carney, lors du 20e Sommet de la Francophonie à Phnom Penh, le 16 novembre 2026 au Cambodge ( AFP / ANTHONY WALLACE )

Louise Mushikiwabo, secrétaire générale de l'OIT, et le Premier ministre canadien Mark Carney, lors du 20e Sommet de la Francophonie à Phnom Penh, le 16 novembre 2026 au Cambodge ( AFP / ANTHONY WALLACE )

Kinshasa, qui accuse Kigali de soutenir le groupe armé rebelle du M23 dans ses provinces de l'est, a menacé de quitter l'organisation si Louise Mushikiwabo, en poste depuis 2018, venait à être réélue.

Le départ du deuxième pays comptant le plus de locuteurs francophones (57,3 millions) derrière la France serait un séisme pour l'OIF, déjà fragilisée par ceux l'an dernier de trois pays du Sahel (Burkina Faso, Mali, Niger).

Quatre candidats briguaient le poste de secrétaire général: Louise Mushikiwabo, la Congolaise Juliana Lumumba, fille de l'icône des luttes anticoloniales et du panafricanisme Patrice Lumumba, l'ancien Premier ministre roumain Dacian Cioloș et l'ancienne ministre mauritanienne Coumba Ba.

Les 53 Etats et gouvernements membres de plein droit de l'OIF (sur les 90 que compte l'organisation) ont décidé de ne pas voter à bulletin secret et de se donner un an pour trouver un prétendant plus consensuel.

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