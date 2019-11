François Ruffin sanctionné après une violente passe d'armes à l'Assemblée

La séance des Questions au Gouvernement (QAG) » a été animée cet après-midi à l'Assemblée nationale. A l'origine, une question posée par le député La France Insoumise du Nord, Ugo Bernalicis. L'élu qui intervenait sur la manifestation des Gilets jaunes de samedi dans la capitale, a affirmé que le préfet de police de Paris, Didier Lallement - qui a remplacé ce printemps Michel Delpuech aux méthodes moins offensives - portait le surnom de « préfet qui fait flipper les flics ». « C'est à dessein que vous l'avez nommé car il y a une adéquation entre votre doctrine de maintien de l'ordre et la réputation de ce préfet, entre l'éborgneur et le fou furieux », a lancé le député LFI, en estimant que le préfet avait « quitté le camp de la République » et demandant à ce qu'il soit « démis de ses fonctions ». LIRE AUSSI > Le préfet de police a-t-il dérogé à son devoir de neutralitéLaurent Nuñez, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur, lui a répondu en défendant une « doctrine définie au niveau du gouvernement » et qu'il ne s'agissait pas « d'empêcher le libre exercice du droit de manifester ». Face à l'agitation qui s'en est suivie dans l'hémicycle, François Ruffin, député LFI de la Somme, s'associant à son collègue du Nord, a reproché au secrétaire d'Etat de ne pas avoir un seul mot de compassion pour les manifestants blessés. Le brouhaha a alors redoublé d'intensité. Richard Ferrand, le président de l'Assemblée nationale, a alors décidé de « noter » François Ruffin au procès verbal de la séance, ce qui entraînera une « amende » à l'encontre du député de la Somme de quelque 1600 euros prélevés sur son indemnité parlementaire.«Inadmissible»Quelques minutes plus tard, lors d'une réponse à une QAG posée par un autre député, le Premier Ministre est également intervenu en personne, en s'adressant de nouveau aux élus ...