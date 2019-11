Interrogé sur une possible candidature pour la présidentielle, le député de la France insoumise a déclaré sur France inter mercredi : "je ne crois pas que mon bonheur soit à l'Élysée".

Le député LFI de la Somme François Ruffin le 1er octobre 2019 à Paris. ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

"L'homme ne peut pas être qu'un acheteur d'iPhone 11". Au micro de France Inter mercredi 6 novembre, le député LFI de la Somme François Ruffin a défendu "un état écologique" alors que sort ces jours-ci en librairie son livre "Il est où le bonheur ?" (éd. Les liens qui libèrent).

"L'homme ne peut pas être un acheteur d'Iphone 11 à qui on promet que, demain, la 5G lui permettra d'être connecté à son frigo. Ce n'est pas possible, ça", a estimé François Ruffin .

Les dirigeants préparent "leur exil climatique"

Selon le député de la Somme, "depuis les années 70, il n'y a plus de connexion entre le progrès et le bonheur". "Il n'y a plus besoin de faire grossir le gâteau, il faut mieux le répartir", prône François Ruffin qui fustige les classes dirigeants. "Les 10 % les plus riches émettent 8 fois plus de gaz à effet de serre que les 10% des plus pauvres (...) Avec les taxes, ce sont les plus pauvres qui sont pénalisés", a déploré François Ruffin.

"Les manettes du monde sont laissées à des dirigeants fous, cyniques, aveugles ou inconscients... On se dit qu'on est tous dans le même bateau, mais eux sont déjà dans des canots de sauvetage, ils se tirent, ils préparent leur exil climatique (...) Ils sont déjà en train d'acheter des résidences en Scandinavie, ils apprennent le Suédois à leurs enfants. Là-bas, le réchauffement climatique tarder", a-t-il affirmé.

"Il faut en finir avec les traités de libre-échange"

Le député insoumis pour un état écologique et un "encadrement de l'économie" dans ce sens. "On ne peut pas faire des petits gestes, l'eau et tout ça, et assumer le CETA. Faut en finir avec les traités de libre-échange" , assène-t-il.

Interrogé sur un possible candidature à l'élection présidentielle de 2022, le député balaie rapidement l'idée. "Mon objectif aujourd'hui, c'est de créer un nouvel imaginaire, de nouvelles idées. Personnellement, je ne crois pas que mon bonheur soit à l'Élysée. Le pouvoir isole et isole beaucoup". Ce qu'il veut ? " Un candidat unique, une pétition qui disent 'arretez vos conneries' : sans une poussée de la base, il n'y aura pas d'unité", estime-t-il.

Pour une écologie qui "rapproche rouges et verts"

Dans son livre, François Ruffin lance un appel à un "Front populaire écologique", déjà formulé à Toulouse en août lors d'une rencontre avec les hommes forts d'EELV, Yannick Jadot et David Cormand. L'écologie "n'échappe pas" à une loi de l'histoire de la gauche, selon lui : "Quand l'emportons-nous ? Lorsque les classes populaires se joignent à la 'petite bourgeoisie culturelle', aux 'éduqués', à la 'classe intellectuelle'".

"Je lance ce pari : qu'à la place de nous diviser l'écologie nous unisse. Qu'elle rapproche rouges et verts. Qu'elle allie classes populaires et éduquées. Qu'elle rompe la molle indifférence", scande François Ruffin.