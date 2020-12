François Ruffin : "Les frontières ne sont pas quelque chose de négatif"

A l'antenne de France Inter , le député de la Somme a assumé ses positions "pas universalistes".

François Ruffin, le 16 septembre 2020, devant l'usine Bridgestone de Béthune ( AFP / DENIS CHARLET )

"Il faut poser des limites". François Ruffin s'est déclaré favorable au retour des frontières "sur capitaux, marchandises et personnes", estimant qu'il faut "poser des limites à la circulation tous azimuts des personnes". Interrogé sur la réhabilitation des frontières pronée par l'ancien ministre Arnaud Montebourg, le député de la Somme a abondé en son sens : "Je suis favorable au retour des frontières sur capitaux, marchandises et personnes". "Je suis favorable au retour des frontières aussi pour les gens du Nord qui vont voyager partout dans le monde, il faut poser des limites aussi à la circulation tous azimuts des personnes", a-t-il précisé.

"Je pense que les frontières ne sont pas quelque chose de négatif, les frontières permettent de se construire aussi", a-t-il insisté.

Interrogé sur l'évacuation des migrants de la place de la République à Paris, M. Ruffin a souligné qu'il "y a un devoir d'humanité à avoir" mais aussi que "tant qu'on n'aura pas revu les accords de Dublin (sur les demandeurs d'asile), on va se retrouver incapable de gérer tous ces dossiers".

Ruffin, le pneu asiatique et les frelons

Le député de la Somme a aussi ironisé sur les "contrôles aléatoires à la frontière" annoncées par le Premier ministre Jean Castex pour les Français qui iraient skier à l'étranger à Noël.

"Si on est capable de le faire sur les gens qui vont skier à l'étranger et a priori ce n'est pas mes copains qui vont en Suisse, je ne vois pas pourquoi on n'est pas capable de le faire sur des containers avec des pneus", a-t-il réagi. "Je voudrais bien qu'il y ait des contrôles à l'entrée de nos frontières sur les pneus en provenance de l'Asie puisque Agnès Pannier-Runacher nous a parlé du pneu asiatique comme si c'était une espèce de fléau naturel comme le frelon, alors que c'est politiquement, économiquement, organisé", a-t-il expliqué. François Ruffin a accusé le 17 septembre les gouvernements successifs d'avoir "trahi" et d'être les "complices" de multinationales comme le groupe japonais de pneumatiques Bridgestone qui a annoncé la prochaine fermeture de son usine de Béthune (Pas-de-Calais).