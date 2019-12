François Modesto : " Nottingham Forest est un géant qui dort "

Retiré des terrains depuis 2016, François Modesto n'a pas attendu pour se lancer un nouveau défi dans le football. Aujourd'hui directeur technique de Nottingham Forest, le Bastiais, accompagné de José Anigo et Sabri Lamouchi, vise le retour en Premier League avec le club double vainqueur de la C1. Rencontre dans le nord de l'Angleterre avec un homme qui n'a pas froid aux yeux.

Coup de foudre à Nottingham

"Sur la fin de ma carrière, j'ai compris qu'être coach, c'était très difficile. Je préfère ce poste de directeur sportif, j'aime me situer entre la direction, le coach et les joueurs. Être le lien entre tout ça et prendre des décisions."

C'est vrai que c'est la première fois que je suis dans ce genre d'environnement, mais ça me plaît énormément. Je ne connaissais pas Nottingham, hormis l'histoire du club, et c'est une ville agréable. C'est une ville où je me suis senti bien dès le premier jour. Je suis arrivé au mois de janvier, je me suis retrouvé à manger tout seul dans les restaurants, comme ma femme et mes enfants sont restés en Grèce pour ne pas perturber leur scolarité. Et les gens étaient hyper agréables, très ouverts. Et puis, même du point de vue professionnel, c'est hyper excitant. C'est un grand club, un géant qui dort, ça se sent. C'est important pour une ville comme Nottingham d'avoir un club en Premier League, alors on va tout faire pour monter le plus vite possible.En fait, depuis trois ans, je travaille à l'Olympiakos au recrutement. Et comme le président Evángelos Marinákis a également acheté Nottingham Forest, je travaille sur les deux clubs.Depuis janvier donc, je fais la navette entre les deux. Mais c'est ici que je vais être le plus souvent. À l'Olympiakos, tout a été fait quasiment, c'est plutôt stable. Alors qu'ici, il faut tout recommencer à zéro. Il faut faire ici ce qu'on a fait à l'Olympiakos. Ce sont deux clubs qui jouent des football différents. L'Olympiakos, c'est offensif, c'est la possession du ballon. Ici, c'est les Lire la suite de l'article sur SoFoot.com