François Hollande régale ballon au pied, à Strasbourg

Encore une recrue pour le RCSA ?

Invité à Strasbourg par l’association Banlieues Climat, qui œuvre pour « l’émancipation grâce aux enjeux climatiques dans les quartiers populaires » , François Hollande a fait parler sa technique. Sur une pelouse synthétique, tout en portant un costume deux pièces et des chaussures de ville pointues, en cuir, l’ex-président de la République s’est lancé dans un atelier technique. Sous une nuée d’iPhones, et suivi par des jeunes chambreurs, l’autre « Normal One » a plutôt brillé dans l’exercice, faisant preuve d’aisance malgré sa tenue, et indéniablement plus à l’aise pour virer à droite qu’à gauche. Seule ombre au tableau : il s’y est repris à deux fois pour le dernier obstacle. Avant de partager son exploit sur TikTok, évidemment.…

AHD pour SOFOOT.com