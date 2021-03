François Hollande : "Mon plus grand regret, c'est de ne pas m'être représenté" en 2017

L'ancien président de la République s'est livré à quelques confessions lors d'un entretien avec le journaliste Samuel Etienne, diffusé sur la plateforme de streaming Twitch.

François Hollande, lors de la passation de pouvor à l'Elysée avec Emmanuel Macron, le 14 mai 2017 ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

Le format était inhabituel mais il a séduit des milliers d'internautes : l'ex-chef de l'Etat François Hollande a pris part lundi 8 mars à un entretien de plus de deux heures sur la plateforme de diffusion en ligne Twitch, pendant lequel il est revenu sur ses années à l'Elysée, et exposé sa vision de la vie politique française des dernières années.

Interrogé par le journaliste Samuel Etienne sur son action à la tête de l'Etat, l'ancien président socialiste a évoqué son "regret" de ne pas avoir brigué un deuxième mandat en 2017, alors que son ex-ministre de l'Economie d'alors, Emmanuel Macron, venait de larguer les amarres pour se lancer dans sa course victorieuse vers l'Elysée. "Mon plus grand regret, c'est de ne pas m'être représenté" en 2017, a t-il ainsi affirmé, selon des propos rapportés par franceinfo . Après avoir entretenu le flou pendant plusieurs mois avant l'échéance présidentielle de 2017, François Hollande avait finalement renoncé à une candidature, dans un discours prononcé le 1er décembre 2016.

A propos de son successeur à l'Elysée, qui était son ministre de l'Economie, l'ancien chef de l'Etat ironise : " Vous faites bien de le rappeler, lui-même peut-être ne s'en souvient pas", a t-il commenté au sujet d'Emmanuel Macron et de son passage à Bercy. Quant aux entretiens entre Emmanuel Macron et Nicolas Sarkozy, François Hollande indique qu'il n'a pas échangé avec le président en exercice depuis juin 2020. "C'est sans doute plus facile de consulter son lointain prédécesseur que son ancien employeur", estime t-il.