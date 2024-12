François Fillon va payer 70.000 euros pour solder une enquête sur un ex-assistant parlementaire

L'ancien Premier ministre François Fillon le 11 décembre 2022 à Sablé-sur-Sarthe, dans la Sarthe ( AFP / JEAN-FRANCOIS MONIER )

François Fillon a accepté de rembourser le salaire et les charges d'un ex-assistant parlementaire qui avait contribué à l'écriture d'un de ses livres et dont l'emploi irrégulier lui valait une enquête depuis 2017 pour détournement de fonds publics, a indiqué mardi le Parquet national financier, sollicité par l'AFP.

Selon deux sources proches du dossier, le montant que devra rembourser l'ex-Premier ministre est évalué à environ 70.000 euros.

"Après 7 ans d'enquête, je ne peux que me réjouir de cette décision de classement", a indiqué Me Antonin Lévy, avocat de l'ancien locataire de Matignon.

Le PNF a confirmé avoir procédé vendredi "au classement sans suite au motif de régularisation de l’enquête préliminaire mettant en cause François Fillon et Jérôme Chartier", ex-député proche de l'ancien chef du gouvernement, pour "les conditions d’emploi de deux de leurs assistants parlementaires, Maël Renouard et Caroline Morard."

L'enquête visant M. Fillon depuis avril 2017 s'intéressait à l'emploi de l'écrivain et philosophe Maël Renouard, entre 2013 et 2015, comme assistant parlementaire.

L'écrivain Maël Renouard pose le 19 novembre 2020 à Paris ( AFP / JOEL SAGET )

Comme l'avait révélé le site Buzzfeed en 2017, Maël Renouard, "plume" de François Fillon lorsque ce dernier était à Matignon, avait été embauché pour l'écriture de "Faire", livre-programme du candidat à l'élection présidentielle publié en 2015.

D'après le PNF, cet emploi a bien été "exclusivement dédié à la rédaction d’un livre de campagne dans le seul intérêt du candidat François Fillon, caractérisant ainsi l’infraction de détournement de fonds publics par le député."

"Cependant, compte-tenu de la durée d’emploi litigieuse de Maël Renouard (contrat de 2 ans à mi-temps) et de l’incertitude entourant à cette époque les conditions de recours à un assistant parlementaire pour écrire un ouvrage de campagne nationale, il est apparu proportionné de procéder à un classement-régularisation de cette procédure", a précisé le ministère public financier.

"Ce classement sans suite est conditionné au remboursement par M. Fillon du salaire et des cotisations sociales correspondant à cette période d’emploi au profit de l’Assemblée nationale", ajoute le PNF.

Me Lévy a précisé que M. Fillon a fait un premier versement sur trois prévus et souligné que "si Maël Renouard a bien travaillé sur la rédaction du livre, l’enquête a établi que François Fillon en est l’auteur".

L'enquête comportait aussi un autre volet visant deux proches de François Fillon, l'ancien député Jérôme Chartier et Caroline Morard, qui a travaillé pour les deux hommes.

Selon le Parquet financier, "les investigations ont permis de confirmer l’existence d’un travail effectif de Caroline Morard" auprès de Jérôme Chartier "et que cet emploi n'avait pas été détourné au profit de la campagne des primaires (de la droite) de 2016" de François Fillon.

La cour d'appel de Paris doit réexaminer le 29 avril 2025 les sanctions infligées à François Fillon, condamné dans l'affaire des emplois fictifs de son épouse Penelope.