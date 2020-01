François Fillon répète sa défense sur France 2 avant le procès du 24 février

Il est réapparu le regard embrumé, la voix étrangement enrouée, le verbe lent. François Fillon a fait son retour médiatique ce jeudi soir à l'occasion d'une émission qui lui était spécialement dédiée, sur France 2. Lui l'ancien Premier ministre, l'ex-candidat défait à la présidentielle de 2017 et, surtout, le futur accusé d'un procès qui se tiendra fin février devant le tribunal correctionnel de Paris. Fillon devra répondre devant les juges de l'emploi présumé fictif de sa femme Penelope, qu'il a employé pendant des années.« Je ne chercherai pas à revenir »Mais avant les juges, l'ex-élu Sarthois avait à cœur de prendre la parole et de dire sa « vérité » devant les Français. Justifiant de sa présence, François Fillon a expliqué qu'il ne voulait pas que sa carrière politique, ses années de ministre, puis de Premier ministre, soit occultées par la campagne de 2017.« Je ne peux pas laisser tout ça disparaître derrière ce procès. Je dois des explications aux 7 millions de Français qui m'ont soutenu », a-t-il déclaré en début d'émission. Tout en précisant qu'il n'avait aucunement la volonté de faire son retour en politique : « Je ne chercherai pas à revenir ».« J'ai fait l'erreur d'attaquer Nicolas Sarkozy »Sur les accusations d'emploi fictif de sa femme, il n'a pas bougé d'un iota, repoussant cette accusation et affirmant que « son honneur a été déchiqueté dans cette affaire ». Et de dénoncer encore une fois la « procédure d'exception, à charge » dont il aurait été victime. Quitte à prendre, parfois, des accents complotistes. « J'ai déclenché en gagnant (la primaire de la droite, ndlr) des forces d'une très grande puissance, sans doute parce que je n'étais pas un candidat attendu », a-t-il étrangement lancé face aux journalistes de France 2. LIRE AUSSI > À Sablé-sur-Sarthe, sur les traces du fantôme François FillonDurant l'émission, ...